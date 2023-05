„Tante Enso“ auf dem Weg nach Siedenburg

Von: Harald Bartels

In den Schaufenstern des betreffenden Ladenlokals wird bereits für „Tante Enso“ geworben. © Bartels

Siedenburg – Ein neuer Supermarkt für Siedenburg, in dem sich rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche einkaufen lässt? Dieser Wunsch könnte Wirklichkeit werden, wenn die Kampagne zur Ansiedlung eines „Tante Enso“-Marktes im Flecken Erfolg hat. Ein erster Schritt dazu ist eine Bürgerversammlung am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus Block in Siedenburg.

Der Name „Tante Enso“ setzt sich zusammen aus „Tante Emma“ und „myEnso“, einem 2016 gegründeten Unternehmen, das die Versorgung mit Artikeln sicherstellt. Zwischen 2 800 und 3 000 Produkte sind ständig vor Ort, weitere Artikel können zum Abholen über den Online-Shop von „myEnso“ bestellt werden. Das „Tante Enso“-Konzept sieht vor, dass über einen genossenschaftlichen Supermarkt ländliche Orte eine Nahversorgung erhalten. Damit sich „Tante Enso ansiedelt“, muss eine bestimmte Zahl an Einwohnern Anteile an der Genossenschaft zeichnen.

Bereits im Februar hatte Jörg Focke das Vorhaben dem Fleckensrat vorgestellt, das eine Nachnutzung für das leer stehende Ladenlokal seiner Eltern an der Bahnhofstraße 220 in Siedenburg sichern könnte (wir berichteten). Die Ratsmitglieder griffen die Idee auf und ließen sich die Einzelheiten von den „myEnso“-Verantwortlichen vorstellen.

Damals hatte Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens die Sorge geäußert, ob es in der Kommune genügend Wirtschaftskraft gibt, zumal gerade im neuen Dorfzentrum der Früchtehof Schindler aus Warpe eine Zweigstelle eröffnete (wir berichteten). Ihm komme es darauf an, „dass wir nicht alle Anbieter verlieren – das könnte dazu führen, dass die Fördergelder für das Dorfzentrum zurückgezahlt werden müssten.“ Zum aktuellen Stand kann sich Ahrens aber nicht äußern: „Ich habe an den letzten Zusammenkünften nicht teilnehmen können.“

Laut Fabian Eller, stellvertretender Siedenburger Bürgermeister und „Bindeglied“ zwischen Rat und „myEnso“, sind die Bedenken ausgeräumt: „Mittlerweile stehen alle Ratsmitglieder zu diesem Projekt und unterstützen es. Wir haben in der Zwischenzeit mit den zukünftigen Pächtern gesprochen und zum Thema ,Tante Enso‘ informiert und abgeholt. Da unser Dorfzentrum ein Herzensprojekt unseres Fleckensrates ist und einige Mitglieder Angst hatten, dass man sich zu unserem Dorfzentrum eine Konkurrenzsituation schafft, kam diese Zurückhaltung.“ Die Pächter sähen das Projekt „Tante Enso“ aber nicht als direkte Konkurrenz. „Wir konnten in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer von ,Tante Enso‘ darauf hinwirken, dass bestimmte Produkte, die in unsrem Dorfzentrum angeboten werden, nicht im Sortiment von ,Tante Enso‘ vorkommen beziehungsweise in einer anderen Preisklasse, zum Beispiel Low Budget. ,Tante Enso‘ hat verstanden, dass es nur ein Miteinander geben kann, und das haben wir in den unzähligen Telefonkonferenzen und Gesprächen deutlich gemacht.“

Eine Besonderheit in Siedenburg: Während bei anderen Ansiedlungen in der Region – wie etwa in Barenburg – mindestens 300 Anteile gezeichnet werden müssen, liegt die für den Flecken Siedenburg geforderte Anzahl bei 400 Teilhabern. „Nicht alle der Parameter, die wir in einer Studie für eine Ansiedlung erarbeitet haben, sind in Siedenburg gegeben“, erläutert „myEnso“-Kommunikationsmanagerin Ilka D’Alessandro. Konkret geht es um die Entfernung zum nächsten Supermarkt: „Fünf Kilometer sind die absolute Untergrenze“, präzisiert Gründer und Geschäftsführer Thorsten Bausch. Es müsse ein gewisser Kundenstamm vorhanden sein, damit sich der Markt trägt: „Teilhaber sind echt am Markt interessiert und kaufen hier ein, und über die Zahl der Teilhaber sichern wir uns den Kundenstamm.“ Dieser Umstand war ihm und seinen Mitarbeitern aber bewusst: „Wir machen immer eine saubere Standortanalyse, die wir zusammen mit der Creditreform entwickelt haben, und dann erst treffen wir uns mit dem Gemeinderat.“ Der sei in Siedenburg sehr engagiert, und neben der Einwohnerzahl habe der Ort weitere Qualitäten: „Der Standort ist sehr gut und hat ausreichend Verkaufsfläche, damit wir ein attraktives Angebot bieten können.“

Wie dieses Angebot im Detail aussieht, ist eins der Themen für die Bürgerversammlung am 11. Mai. Dabei wird das Konzept ausführlich vorgestellt, und die Teilnehmer können Fragen zum Vorhaben stellen. Geworben wird bereits mit einem Youtube-Video mit dem Titel „Tante Enso – der kleine Supermarkt für Siedenburg“, und auch auf einer eigenen Website finden sich Informationen.

Die Kampagne für die 400 Teilhaber beginnt am Montag, 8. Mai, und läuft bis zum 5. Juni. In diesem Zeitraum können Anteile gezeichnet werden. Jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr stehen Mitglieder des Fleckensrates im Dorfzentrum (ehemals Dorfbäckerei Schacht, Mühlenstraße 2 in Siedenburg) bereit, um Fragen zu beantworten und beim Ausfüllen des Antrags zu helfen. Hilfe erhalten Interessenten zudem bei der Steuerberatungskanzlei Jörg Focke (Am Rathaus 1, Siedenburg) montags bis donnerstags von 7.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 16 Uhr.