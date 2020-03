Rat stellt sich hinter Konzeptentwurf

Siedenburg – Sanierung des Hallenbades Borstel: „Der erste Schritt ist getan“, kommentierte Ratsvorsitzender Torsten Güber. Der Rat der Samtgemeinde Siedenburg beschloss während seiner Sitzung am Mittwoch, das Konzept der Firma Deye, Hatten, umzusetzen und Mittel aus dem Sportstättensanierungsprogramm der Landesregierung zu beantragen. Der Rat, der ohne die Mitwirkung von Ronald Ahrens, Detlef Metzlaff und Jens Köroska tagte, stellte sich damit mehrheitlich hinter den Verwaltungsvorschlag. Günther Riedemann und Heinrich Knoop votierten dagegen.

Die bisherige Kalkulation lag bei 900 000 Euro. Eingerechnet von zusätzlich gewünschten Maßnahmen – eine behindertengerechte Einstiegstreppe, Beckenbeleuchtung und eine Massagedusche sowie die Erneuerung des Barfußgangs und der Umkleiden – bezifferte Bürgermeister Rainer Ahrens die Kosten für die Sanierung auf 1,052 Millionen Euro. Die Höhe der Förderung richte sich nach der Steuereinnahmekraft der Gemeinde, er gehe von einer Zuwendung in Höhe von 60 Prozent aus.

Dem Wunsch von Ratsherr Günther Riedemann, die Maßnahmen noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, entsprach der Rat nicht. Riedemann sieht die Wirtschaftlichkeit des Bades nicht gegeben, das vorgeschlagene Konzept sei „mit heißer Nadel gestrickt“. Er nannte die Sanierungs- und vor allem die Unterhaltungskosten unverhältnismäßig hoch, zumal das Bad nicht entsprechend genutzt werde. „Wir haben pro Saison 4 800 zahlende Gäste; wir können von 200 Nutzern monatlich ausgehen, und davon sind ein Viertel nicht einmal Einwohner der Samtgemeinde“, rechnete Riedemann.

Die Ratsmehrheit schloss sich der Meinung von Rainer Ahrens an, dass das Hallenbad ein wichtiger Baustein der Infrastruktur ist und die Schließung mit dem Verlust der Attraktivität der Samtgemeinde einhergehen würde. Nicht zu vergessen sei das Angebot der kostenlosen Nutzung des Bades an Schule und Kindergärten: „Jedes Kind kann hier schwimmen lernen.“ Auch Ratsherr Thomas Bückmann schlug in diese Kerbe: „Wir sollten nicht freiwillig hergeben, was wir haben, sondern mutig investieren.“

Dieter Engelbart nannte zwei weitere Aspekte: Für die Duschen – seinerzeit eingerichtet für Sporthalle und Hallenbad – gilt aktuell eine Übergangsgenehmigung. Sie müssten in jedem Fall saniert werden. Außerdem gab er zu bedenken, dass Schwimmmeister Christian Fortkamp im Fall der Schließung nur ein halbes Jahr beschäftigt werden könnte. Die Summe von 360 000 Euro (Samtgemeindeanteil) halte er für gut angelegt, sagte Engelbart. Er bat die Verwaltung zu prüfen, ob Kultusministerium die parallele Antragstellung beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ZILE) möglich sei, um eine Alternative zu haben, falls die Sportstättenförderung nicht greife.

Christian Fortkamp, Fachangestellter für die Bäderbetriebe, geht davon aus, dass das Hallenbad nach der Sanierung deutlich attraktiver wird und weitere Besuchergruppen ansprechen wird: „Durch die andere Beckentiefe können wir beispielsweise Kleinstkinderschwimmen oder Schwimmkurse für Erwachsene anbieten und Module wie Aqua-Jogging weiter ausbauen.“ mks