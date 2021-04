Stefan Winkelmann übernimmt den Malerbetrieb Rohlfing in Siedenburg

Vorarbeiter wird neuer Chef

+ © Kurth-Schumacher Die Traditionsfirma hat einen neuen Inhaber: Manuela Steinbeck, Tanja Helms und Gerhard Rohlfing mit Stefan Winkelmann, der den Malerbetrieb übernommen hat (von links). © Kurth-Schumacher

Siedenburg – „Wir sind alle sehr glücklich mit dieser Lösung“, versichern die Geschäftsführer Gerhard Rohlfing und Tochter Manuela Steinbeck: Die Übergabe der Traditionsfirma „Rohlfing Malerbetrieb“ an Mitarbeiter Stefan Winkelmann vollzog sich ebenso laut- wie reibungslos. „Die Kunden können darauf vertrauen, dass alles so gut weiterläuft wie bisher.

“

Als sich im Spätsommer vergangenen Jahres abzeichnete, dass sich Familie Rohlfing aus dem Geschäft zurückziehen will, habe er einige schlaflose Nächte gehabt, sagt Winkelmann. Er habe, dann nach Rücksprache mit seiner Frau, entschieden: „Ich übernehme!“ Die offizielle Übergabe des zertifizierten Fachbetriebs erfolgte zum 1. April.

Konrad Rohlfing, Vater des bisherigen Seniorchefs, hatte das Geschäft 1949 übernommen. Nach dem Tod von Malermeister Köster, seinem Arbeitgeber, führte er es zusammen mit seiner Ehefrau Louise erfolgreich weiter. Ihr Sohn Gerhard absolvierte von 1965 bis 1968 eine Ausbildung als Maler und Lackierer im elterlichen Betrieb, 1973 legte er die Meisterprüfung ab. Am 1. Januar 1980 übernahmen er und seine Ehefrau Brigitte Verantwortung für das Unternehmen. Ihre Tochter Manuela Steinbeck (52), Betriebswirtin und Malermeisterin, stieg nach ihrer Ausbildung in die Firma ein, seit 2010 war sie zweite Geschäftsführerin. Ihre Schwester Tanja Helms (50), gelernte Fremdsprachensekretärin, war in den vergangenen zehn Jahren im Betrieb tätig. Aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen wollen sie sich künftig beruflich umorientieren.

In den vergangenen Jahrzehnten hatte Familie Rohlfing den Betrieb immer wieder vergrößert und modernen Anforderungen angepasst. Erweitert wurde auch das Leistungsspektrum. Neben den klassischen Malerarbeiten gehören inzwischen die energetische Sanierung, die Altbau-Sanierung, das Beheben von Feuchtigkeitsschäden, die Fassadengestaltung, die Lieferung und Montage von Fenstern und Türen, Rollläden und Insektenschutz sowie Sandstrahlarbeiten, Korrosionsschutzanstriche sowie Gerüstbau und -verleih zur Angebotspalette.

Diese breite Aufstellung habe sich bewährt, sagt Gerhard Rohlfing (72). Privatleute und Industrieunternehmen im Umkreis von 100 Kilometern kommen auf die Dienste der Firma zurück: „Fast zu 100 Prozent Stammkundschaft oder Kunden, die auf Empfehlung kommen.“

Der bisherige Vorarbeiter und neue Chef verstärkt das Team der Firma Rohlfing seit dem Abschluss seiner Ausbildung im Oktober 1988. Stefan Winkelmann bringt langjährige Berufserfahrung mit und ist mit allen Geschäftsfeldern bestens vertraut. Am 26. Januar stellte er vor der Handwerkskammer Hannover sachlich und fachlich seine Qualifikation für die Führung des Betriebs unter Beweis. Mittelfristig möchte er seinen Mitarbeiterstamm erweitern und auch die Ausbildereignungsprüfung ablegen, sagt Winkelmann. Als großes Plus nennt er die Tatsache, dass seine Kollegen Volker Rosemann und Reinhard Hasselmann der Firma ebenfalls treu bleiben. Dank dieser Kontinuität könne man die Arbeiten fachkompetent und in der gewohnten Vielfalt weiterhin anbieten.

Er wolle das Rad nicht neu erfinden, versichert Stefan Winkelmann: „Der Name der Firma bleibt, die Telefonnummer auch.“ Inhaber Winkelmann führt den „Malerbetrieb Rohlfing“ als Einzelunternehmer (Tel. 0 42 72 / 14 92, E-Mail: winkelmann@malerbetrieb-rohlfing.de). Sein Büro hat er in der für diesen Zweck umgebauten Malerwerkstatt bezogen – in Rufweite zu seinen bisherigen Chefs, die ihm alle Unterstützung zugesagt haben.