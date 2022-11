Staffhorster „Theaterspeelers“ proben „Kaviar drüppt Currywurst“

Von: Harald Bartels

Am Rheinufer in Köln stärken sich die Akteure mit dem mitgebrachten Vorrat an „Staffhorster Kirchenfenster“. © De Theaterspeelers

Staffhorst – „De Theaterspeelers“ des SV Staffhorst befinden sich mitten in den Vorbereitungen für ihr neues Stück „Kaviar drüppt Currywurst“, mit dem sie am Samstag, 28. Januar, im Gasthaus „Zur Post“ (Wolters) Premiere feiern. Eingebettet in die Probenphase war nun eine Wochenendtour der Mitwirkenden nach Köln, und damit sich die Reisegruppe nicht den Magen verdirbt an Kölsch oder anderen exotischen Genüssen, war sie von Friedhelm „Fidi“ Wolters mit einem Reisevorrat an „Staffhorster Kirchenfenster“ ausgestattet worden.

Im aktuellen Stück, einem Dreiakter von Winnie Abel, ins Plattdeutsche übertragen von Heino Buerhoop, spielt auch eine Kneipe eine wichtige Rolle. Sie wird von Wirtin Erna Wutschke (Ute Lüschow) betrieben und ist eigentlich ein Edelrestaurant – das hat Erna zumindest ihrem Cousin Prinz Harry (Jannis Osterholz) erzählt, damit er ihr Geld leiht. Nun hat Harry sich mit seiner Affäre Heike (Helke Dierks) zum Besuch angekündigt – also muss aus einer heruntergekommenen Klitsche ein Nobeletablissement werden. Stammkundin Sandy (Lea Güber) wird dafür zur eleganten Besucherin, ihren Lebensgefährten Blöömke (Johann Falldorf) macht Erna zum Kellner. Ihre Stammgäste Uwe (Rüdiger Dierks) und Heini (Holger Mahlstädt) sind jedoch nicht kooperativ, Bürgermeister Dröög (Klaus Asendorf) und seine Gattin Annabelle (Susanne Windels) ebenfalls keine Hilfe – und als Restauranttesterin Ludmilla (Kim Duffe) sich ankündigt, greift Ernas Konkurrentin Walli (Birgit Niebuhr) zu fiesen Tricks.

Als Souffleuse unterstützt Imke Grafe die Aufführungen, Daniela Osterholz ist für die Maske zuständig.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 26. November, beim „Staaster Wiehnachtszauber“, wo die „Theaterspeelers“ von 14 bis 17 Uhr mit einem eigenen Stand vertreten sind. Ab dem 28. November können Tickets montags bis mittwochs in der Zeit von 18 bis 21 Uhr telefonisch vorbestellt werden (01 51 / 54 21 25 27), abzuholen sind sie im Sportheim in Harbergen; entweder am Sonntag, 18. Dezember, oder am Sonntag, 22. Januar, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr.

Die Aufführungstermine für „Kaviar drüppt Currywurst“ Sieben Vorstellungen im Gasthaus Wolters in Staffhorst stehen auf dem Spielplan: Samstag, 28. Januar, 20 Uhr. Eintritt acht Euro, mit Schnitzelbuffet ab 18 Uhr (25,90 Euro inclusive Eintritt).

Sonntag, 29. Januar, 9 Uhr, mit Frühstücksbuffet (26,50 Euro).

Freitag, 3. Februar, 19 Uhr, mit Schlachteplatte-Essen (26,50 Euro).

Sonntag, 5. Februar, 9 Uhr, mit Frühstücksbuffet (26,50 Euro).

Freitag, 10. Februar, 18.30 Uhr, mit italienischem Buffet (31,50 Euro).

Samstag, 11. Februar, 14.30 Uhr, mit Kaffee und Kuchen (17,50 Euro, nur Theater acht Euro).

Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr, mit Frühstücksbuffet (26,50 Euro).