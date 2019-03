Gemeinsame Turnschau der Sportvereine: Sport macht Spaß, egal in welchem Verein

Borstel – Die Turnschau lockte am Samstag zahlreiche Aktive und interessierte Gäste in die Turnhalle. Gastgeber waren die Borsteler Sportfreunde (BSF), moderiert wurde die Veranstaltung von Vereinsvorsitzendem Henning Schmidtke.

„Ich würde auch gern mitmachen, aber ich traue mich nicht“, scherzte er bei der Ankündigung der Zumba-Präsentation.

Das Ganzkörpertraining von Ausdauer, Kraft und Koordination ist anspruchsvoll, machte den Teilnehmern aber sichtlich Spaß. „Unsere Gruppe besteht zurzeit aus 20 Mädchen und zwei Jungs. Wer Lust hat, darf sich uns gern anschließen“, hieß ihre Einladung. Alle teilnehmenden Sparten warben bei der Traditionsveranstaltung für den Vereinssport in der Samtgemeinde: ein breites Angebot, das die Borsteler Sportfreunde, der TSV Siedenburg, der TSV Mellinghausen und der SV Staffhorst dank ihrer Kooperation vorhalten können.

Den ersten Programmpunkt bestritten die jüngsten Fußball-Kicker unter der Leitung von Magnus Wulferding. Sie gaben einen Einblick in ihr Training, das in den Wintermonaten samstags ab 10 Uhr in der Turnhalle Borstel stattfindet. Auch für fußballbegeisterte Mädchen gibt es in der Samtgemeinde Siedenburg ein entsprechendes Angebot, wie Saskia Runge und Jenny Kehlbeck (SV Staffhorst) und ihre Mädels bewiesen.

Die „halbstarken“ Kindergartenkinder aus Borstel (Spartenleiterin: Sigrid Gerdes und Vanessa Harms) und die „Affenbande“ aus Siedenburg (Ivo und Leonie Smink) waren ebenso vertreten wie die Borsteler Grundschüler (Sigrid Gerdes und Ines Reinkober), letztere mit Übungen am Trampolin und Kasten. Die „Turnzwerge“ aus Siedenburg erhielten bei ihrer Vorführung mit dem Schwungtuch Verstärkung aus dem Publikum: Einige Eltern und Kinder waren der Aufforderung von Johanna Obuseh gefolgt: „Kommt und macht mit, wir zeigen euch, wie viel Spaß Kinderturnen machen kann!“

Henning Schmidtke und Sigrid Gerdes, Cheforganisatorin der Turnschau, überraschten die Übungsleiter am Ende der Turnschau mit kleinen Präsenten. Ihr Dank galt auch den Spendern, die die Kaffeetafel mit Selbstgebackenem bestückt hatten.

„Unsere Kooperation mit den Nachbarvereinen kommt gut an“, sagte Henning Schmidtke. Das Konzept: Wer Mitglied in einem der vier Vereine ist, kann auch die Angebote der jeweils anderen nutzen. Der Vorteil liege auf der Hand: „Die Auswahl ist deutlich gestiegen. Wer verschiedene Sportarten ausprobieren will, muss nicht den Verein wechseln.“ Manche Aktivitäten könne ein kleiner Verein nicht anbieten, da die Nachfrage zu gering sei, erklärte Schmidtke: „Ich denke zum Beispiel an die Mädchen-Volleyballsparte. Ohne die Kooperation hätten wir sie nicht.“

Im nächsten Jahr richtet der TSV Siedenburg die Turnschau im Rahmen eines Frühlingsfestes aus.

