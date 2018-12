Spaß „op Platt“: „To’n Düwel mit den Sex“

„Eschbachtaler“ feiern am 6. Januar Premiere

+ © Theatergruppe Die „Eschbachtaler“ bereiten die Aufführungen der plattdeutschen Komödie „To’n Düwel mit den Sex“ vor. © Theatergruppe

Mellinghausen - In diesen Winter spielt die Theatergruppe Eschbachtal das Stück „To’n Düwel mit den Sex“: „Die Spielleitung hat Renate Busch – sie hat für die Saison 2019 die Komödie ausgesucht, die wir 20 Jahre zuvor schon einmal inszeniert haben“, teilt Marlies Lorenzen mit. „Renate findet den Dreiakter so verrückt und genial, dass sie ihn in heutiger Besetzung noch einmal sehen will.“