Sparkasse Siedenburg: Erste Bankgeschäfte im Haus des Bürgermeisters

Von: Harald Bartels

Die heutige Geschäftsstelle der Sparkasse in Siedenburg wurde 1962 eingeweiht, nachdem sie zuvor 40 Jahre lang im Wohnhaus von Carl Dittmers, dem ersten Geschäftsstellenleiter, untergebracht war. © Bartels

Siedenburg – Die Geschäftsstelle Siedenburg der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lud das Geldinstitut kürzlich ein zu einem „Tag der Kunden“.

Für die gab es kleine Geschenke, und bei Kaffee und Kuchen konnten die Gäste versuchen, bei einem „Buzzer-Spiel“ einen der ausgelobten Geldpreise zu gewinnen. Besonderen Anklang habe aber die Foto-Wand gefunden, auf der Aufnahmen aus den vergangenen 100 Jahren versammelt waren, berichtet Perisan Defli, seit dem 1. Juni 2020 Leiterin der Geschäftsstelle.

Am 1. Februar 1922 wurde die Geschäftsstelle eröffnet, damals noch als Zweigstelle der bis 1934 eigenständigen Kreissparkasse Sulingen. Sitz der Niederlassung war das Wohnhaus des damaligen Siedenburger Bürgermeisters Carl Dittmers, der auch die Leitung der Zweigstelle übernahm. Aufgrund der Bedeutung des Fleckens Siedenburg habe diese Zweigstelle bereits damals, anders als andere, eine eigene Kontoführung und einen hauptamtlichen Kassenbeamten als Gegenbuchführer aufgewiesen, heißt es in einer Chronik der Kreissparkasse aus dem Jahr 1961. Dittmers leitete die Geschäftsstelle bis zu seinem Tod im Jahr 1935. Zwei Zimmer wurden zu einem Kassenraum umgebaut, und Fritz Telthörster übernahm die Leitung. Als er im Zweiten Weltkrieg fiel, führte seine Witwe die Geschäfte weiter, bis am 1. September 1945 die Leitung an Wilhelm Hollmeyer ging.

Zum „Tag der Kunden“ begrüßten (von links) Ralf Finke, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, Geschäftsstellenleiterin Perisan Defli, Katrin Grote und Anja Böhne die Gäste. © Kreissparkasse

In dessen Amtszeit fiel die Entscheidung, im Herbst 1960 mit dem Bau einer neuen, repräsentativen Geschäftsstelle zu beginnen. Sie wurde im Februar 1962 bezogen. Zur Eröffnung führte die Kreissparkasse damals ihre wirtschaftlichen Kennzahlen aus: Bei einer Bilanzsumme von 120 Millionen D-Mark verfügte sie über 90 Millionen D-Mark an Einlagen und mehr als 80 Millionen D-Mark an Krediten. Zum Vergleich: Die aktuelle Bilanz des Geldinstituts nennt eine Bilanzsumme von 2,157 Milliarden Euro bei 1,872 Milliarden Euro Einlagen und Krediten von 1,607 Milliarden Euro. Als Leiter folgte 1980 Wolfgang Treichel auf Hollmeyer, und von 2003 bis 2020 war Dieter Henke verantwortlich.

Siedenburg sei immer noch eine kleine Geschäftsstelle, so Perisan Defli, aber: „Sie hat sich gut entwickelt.“ Der Wandel sei auch hier zu spüren, weswegen man inzwischen auf unterschiedlichen Kanälen mit den Kunden kommuniziere, aber „die Geschäftsstelle wird gerne und gut besucht.“ Deswegen seien die Öffnungszeiten auch nicht reduziert worden, zumal es nach Schließung der Volksbank-Filiale vor Ort unter den Kunden ein Thema gewesen sei, ob sich auch die Sparkasse zurückzieht.

Die Tätigkeit habe sich jedoch in den 100 Jahren stark verändert. Der Schwerpunkt habe sich verlagert von der Erledigung der Geldgeschäfte für die Kunden hin zur Beratung: „Sie machen heute viel selbst und nehmen aktiv am Bankleben teil“, stellt die Geschäftsstellenleiterin fest. Zudem habe die Sparkasse heute mehr Verbundpartner als früher und biete wesentlich mehr Produkte an, alleine im Bereich der Wertpapiergeschäfte. „Das Bankgeschäft war über viele Jahre gleich, aber seit 2010 hat es sich rapide verändert.“ Viele Neuerungen seien auch eine Erleichterung in der täglichen Arbeit, etwa der Umstand, dass die Zinserträge bei Sparbüchern nicht mehr von Hand ausgerechnet und nachgetragen werden müssten. Ihr Motto für die Geschäftsstelle sei: „Tradition trifft auf Moderne“.