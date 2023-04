Sorge um Baumhausherberge in Bockhop durch Bürgerwindpark-Pläne

+ © Kurth-Schumacher Silvia und Hans Maassen vor zwei Jahren im ersten fertiggestellten Baumhaus. Die Eröffnung des zweiten steht kurz bevor, insgesamt vier hatte das Ehepaar eigentlich geplant. © Kurth-Schumacher

Bockhop – „Ich finde Windenergie super und das Konzept des geplanten Bürgerwindparks auch“, unterstreicht Hans Maassen. Dennoch ist er von der Initiative der „Schaper & Campe Regio Energie GmbH“, die eine Fläche in direkter Nähe seines naturnah angelegten Urlaubsresorts als Standort für einen Windpark in Erwägung zieht, alarmiert.

Hans Maassen und seine Frau Silvia hatten 2017 einen Resthof am Rande des Borsteler Ortsteils Bockhop erstanden, um dort eine Baumhausherberge mit vier Häusern einzurichten (die Kreiszeitung berichtete). Viel Geld und Zeit flossen in die Realisierung des Traums, mittlerweile ist ein Quartier in der Vermietung, die Eröffnung des zweiten steht kurz bevor. „Wir haben uns vor fünf Jahren vergewissert, dass wir hier ‚safe‘ sind“, sagt Maassen. Nach dem neuen Windenergieerlass, der geringere Abstände von Anlagen zur Wohnbebauung definiert (400 Meter statt bisher 1 000 Meter Abstand), sieht er die Existenz seines kleinen Unternehmens bedroht.

„Geplant sind fünf Anlagen von 250 Metern Höhe, und wir wären genau im Windschatten“, sagt Maassen: „Es sind ‚Klopperteile‘ mit einer Nabenhöhe, die 20 Meter höher ist als der Kölner Dom. Und das in 400 Metern Abstand.“ In den vergangenen Jahren habe man Corona und andere Katastrophen überlebt – aber das bedeute das Aus für die Baumhausherberge und den finanziellen Ruin.

Ulf Schaper, neben Marvin Campe Initiator des Bürgerwindparks, habe ihnen die Pläne vorgestellt. Hans Maassen: „Ich rechne ihm hoch an, dass er auf uns zugekommen ist. Es ändert aber nichts an unserer verzweifelten Situation.“

Diese Sorgen nehme man ernst, betont Marvin Campe: „Wir wollen alle Leute mitnehmen.“ Die Höhe der Anlagen entspreche dem heutigen Standard, und im Übrigen sei der Abstand zur Baumhausherberge wegen weiterer Wohnbebauung erst in 1 000 Meter Entfernung möglich.

Die „Schaper & Campe Regio Energie GmbH“ hatte zunächst ein besiedlungsfreies Gebiet südlich der Bundesstraße 214 favorisiert, diese Idee nach Gesprächen mit der Bundeswehr aber wieder verworfen. Jetzt konzentrieren sich die Geschäftsführer Schaper und Campe auf die drei Projektgebiete „Bulter Riede“ (Mellinghausen), „Siede“ (Siedenburg/Borstel) und „Speckenbach“ (Borstel/Bockhop).

Aktuell suchen sie den Kontakt zu 160 Grundstückseigentümern in diesen Bereichen, die Resonanz sei „überwältigend positiv“.

Dass Marvin Campe und Ulf Schaper versuchen, Pachtflächen zu akquirieren, sei ihm bekannt, sagt Verwaltungschef Rainer Ahrens, weitere Informationen habe er nicht. Die Samtgemeinde Siedenburg werde mittelfristig keine neuen Flächen ausweisen: „Wir haben einen gültigen Flächennutzungsplan.“ Ohnehin bestehe aktuell kein Handlungsbedarf: „Wir warten auf das Landesraumordnungsprogramm, danach wird der Landkreis ein Regionales Raumordnungsprogramm erstellen – erst dann sind wir dran.“

Auch die Betreibergesellschaft, die den Windenergieausbau in der Samtgemeinde unter der Prämisse „regionale Wertschöpfung“ vorantreibt, geht von einem mehrjährigen Abwägungs- und Planungsprozess aus. In diesem Zuge werde sich zeigen, ob und in welchem Umfang eine oder mehrere der Potenzialflächen geeignet sind. Ziel sei, das Bürgerwindparkprojekt noch in diesem Jahrzehnt zu realisieren – mit einem hohen Maß an Akzeptanz und Einvernehmen in der Bevölkerung.