Borstel: Umbau des ehemaligen Schulgebäudes zur Kindertagesstätte

Solide – ohne Schnickschnack

+ © Kurth-Schumacher Ortstermin an der ehemaligen Grundschule in der Gemeinde Borstel: Bauamtsleiter Michael Schubert (links) und Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens. © Kurth-Schumacher

Borstel - Die Elektriker haben ihre Arbeit beendet, in dieser Woche richten sich die Maurer auf der Baustelle ein, danach kommen die Trockenbauer: Die Handwerker geben sich in der ehemaligen Borsteler Grundschule buchstäblich die Klinke in die Hand. Mit Hochdruck wird an deren Umbau zur Kinderbetreuungseinrichtung gearbeitet: Zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe sollen hier angesiedelt werden.