Solide Handwerkskunst und Liebe zum Detail

Von Martina Kurth-Schumacher

Brake – „Ich gehe meiner Arbeit mit großer Freude nach“, sagt die Keramikerin Katrin Hermann. Den Einzelstücken und Kleinserien aus ihrer Werkstatt ist das anzusehen: Sie zeugen von solider Handwerkskunst und Liebe zum Detail. Handgemachte Teller, Tassen und Schüsseln sind mehr als Gebrauchsgegenstände; jedes Teil ist im Grunde ein Unikat und vermittelt besonderen Charme. Katrin Hermann ist seit 1997 als selbstständige freie Künstlerin tätig, 2010 verlegte sie ihr Atelier nach Mellinghausen-Brake.

Die 49-Jährige verarbeitet schwerpunktmäßig Steinzeugton, sie brennt ihre Ware bei 1 235 Grad zu hochwertigem Geschirr. Darüber hinaus hat sie eine Kollektion von Kacheln, Reliefs und kleinen Objekten entwickelt. Dass die Preise erschwinglich sein müssen, ist Teil ihrer Philosophie. Gern setzt sie individuelle Wünsche ihrer Kunden um. „Die Möglichkeiten der Gestaltung sind unendlich“, sagt Katrin Hermann. Ebenso wie viele Berufskollegen öffnet die Braker Künstlerin am kommenden Wochenende die Türen ihrer Werkstatt. Sie und ihre Mitstreiter rücken die uralte Handwerkstechnik in den Blickpunkt, die in der heutigen schnelllebigen Zeit unterzugehen droht. Und die Ausbildung von Nachwuchskräften; sie ist für den Erhalt des Handwerks unerlässlich. Ihre Werkstatt sei als Ausbildungsbetrieb nicht geeignet, bedauert Katrin Hermann. Sie kann sich aber vorstellen, jungen Menschen im Rahmen des Zukunftstages Perspektiven zu eröffnen.

An der jährlich wiederkehrenden Gemeinschaftsaktion „Tag der offenen Töpferei“ beteiligt sie sich zum zehnten Mal. Am morgigen Samstag und am Sonntag, 9. und 10. März, wird sie zwischen 10 und 18 Uhr über ihr Handwerk informieren, Einblicke in verschiedene Arbeitstechniken geben und Fragen beantworten. Unter anderem demonstriert sie das „Drehen“ von Rohlingen. Wer möchte, darf sich selbst an die Töpferscheibe setzen. In ihren Ausstellungsräumen in Mellinghausen-Brake (Eulenring 44) bietet die Künstlerin außerdem Kaffee, Tee und Kuchen an.

Die Töpferei in Brake ist eine von bundesweit 566 und landesweit 38, die an diesem Wochenende ihre Werkstätten öffnen. Erfahrungsgemäß nehmen viele Keramik-Liebhaber die Aktion zum Anlass für eine Rundreise. Eine zweite Anlaufstelle im Landkreis Diepholz ist die Werkstatt von Monika Reinhard (Alte Molkerei, Syker Straße 22/24, Bruchhausen-Vilsen).