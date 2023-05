Siedenburger zeigen großes Interesse an Supermarktprojekt

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die „Spielregeln“ von „myEnso“ erklärte Thorsten Bausch (rechts), hier mit stellvertretendem Bürgermeister Steffen Gerdes (Mitte) und Gemeinderatsmitglied Stefanie Focke. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Die Bürgerversammlung zum Thema „Tante Enso – der kleine Supermarkt für Siedenburg“ zog: Fast alle 200 Stühle im Saal des Gasthauses Block waren am Donnerstagabend besetzt. Thorsten Bausch, Gründer und Geschäftsführer von „myEnso“, nahm es als gutes Zeichen: „Die Siedenburger sind motiviert!“

Die Idee von Jörg Focke, das leer stehende Ladenlokal seiner Eltern für diesen Zweck zu nutzen, steht seit Anfang des Jahres im Raum. Bedenken, damit die im neuen Dorfzentrum angesiedelten Direktvermarkter zu schwächen, sind nach vielen Gesprächen offenbar ausgeräumt. „Wir sind uns einig, dass ‚Tante Enso‘ eine Bereicherung für Siedenburg wäre“, heißt es aus der Mitte des Fleckensrates, der zu der Bürgerversammlung eingeladen hatte.

„Wir sind bereit, in Siedenburg einen Laden zu eröffnen, wenn Sie mindestens 400 Teilhaber generieren, die jeweils 100 Euro in diese Idee investieren“, erklärte Thorsten Bausch. Bei der Standortanalyse sei Siedenburg „durchgefallen“, weil im Umkreis von sechs Kilometern zwei Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind – daher habe man die Hürde von 300 auf 400 erhöht.

Sein Unternehmen sei angetreten, die Supermarktwelt zu verändern, betonte Bausch: „Die Menschen dürfen mitgestalten, wir geben kleinen Herstellern eine Chance und wir bieten eine komplette Produktverfügbarkeit.“ Zwischen 2 500 und 3 000 Artikel sind im „Tante-Enso-Laden“ auf Lager, weitere 15 000 im Online-Handel, der die Filialen zweimal wöchentlich beliefert und auch Kundenwünsche bedient; Versandkosten entfallen, Verpackungsmüll fällt nicht an.

Das stationäre Angebot des „Vollversorgers“ beinhalte zu 60 bis 70 Prozent das klassische Supermarktsortiment an Markenartikeln und günstigen Preiseinstiegsprodukten, sagte Bausch. 30 bis 40 Prozent der Artikel gehören zum „Spezialsortiment“, etwa Produkte von regionalen Herstellern, Manufakturen, Start-ups, „Andersmachern“. Bausch: „Wir holen lokale Erzeuger mit ins Boot, wir schaffen vier Arbeitsplätze, wir zahlen Steuern vor Ort; das ist unser Wirtschaftsbeitrag für die Region.“ Das Angebot werde „spitzgenau“ auf den Siedenburger Bedarf zugeschnitten, die Kunden dürften konsequent mitbestimmen.

Das Interesse der Siedenburger an dem Vorhaben ist groß: Fast alle 200 Stühle in Blocks Saal waren am Donnerstagabend besetzt. © Kurth-Schumacher

Die Tante-Enso-Kundenkarte ist Schlüssel und Bezahlmedium in einem, an sieben Tagen ist das Einkaufen rund um die Uhr möglich. Vier bis fünf Stunden ist das Ladengeschäft täglich mit Personal besetzt. Die Firma „myEnso“ hatte 2018 den ersten Laden gegründet, inzwischen sind 20 in Betrieb. 36 stehen, wie die Geschäfte in Barenburg und Barver, kurz vor der Eröffnung, weitere 30 sind in der Kampagne beziehungsweise in Vorbereitung. „900 Orte aus Deutschland haben sich für einen „Tante-Enso-Laden“ beworben“, sagte Thorsten Bausch. Für das Projekt in Siedenburg liegen dem Unternehmen aktuell 43 verbindliche sowie 23 noch unvollständige Teilhaberanträge vor. Genossenschaftsmitglieder erhalten diverse Vergünstigungen, eine Einkaufsverpflichtung besteht nicht.

Ob die Zahl 400 erreicht werden kann? In der Bürgerversammlung fanden sich sowohl Optimisten als auch Skeptiker. „Die meisten Orte nehmen die Hürde von 300 Anteilen locker, sie erreichen zwischen 350 und 600“, erklärte Thorsten Bausch. Sein „Bonbon“ für die Siedenburger: „Wenn Sie die 400 schaffen, spendieren wir 5 000 Euro. Und bei 500 erhöhen wir auf 10 000 Euro.“

Die Mitglieder des Gemeinderates stehen hinter der Idee, sie werben unter anderem in einem Youtube-Video für das Konzept (Youtube „Tante Enso für Siedenburg“). Sie hoffen, dass mindestens 400 Einwohner bis zum 5. Juni einen Genossenschaftsanteil erwerben. „Das ist online möglich, Fragen klären wir aber auch gern in persönlichen Gesprächen“, sagte Steffen Gerdes, stellvertretender Bürgermeister. Feste Zeiten dafür biete man dienstags und donnerstags in der ehemaligen Bäckerei Schacht an (18 bis 20 Uhr). Hilfe bei der Antragsstellung erhalten Einwohner auch in der Kanzlei von Jörg Focke (Am Rathaus 1, Siedenburg) während der Öffnungszeiten (montags bis donnerstags 7.30 bis 17 Uhr, freitags von 7.30 bis 16 Uhr).

In der jungen Generation, die am Donnerstag stark vertreten war, hat Tante Enso bereits „einen Stein im Brett“. „Wir haben schon gezeichnet“, sagte Thore Sudmann: „24/7 einkaufen zu können ist attraktiv. Spontanes Grillen ist dann kein Problem mehr...“