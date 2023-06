Siedenburger Wünsche und Ideen: Vom Radweg bis zum Mülleimer

Von: Martina Kurth-Schumacher

Volles Haus im Hotel Block: 90 Menschen aus der Samtgemeinde Siedenburg wollten Ideen zur Entwicklung ihrer Dörfer einbringen. © Kurth-Schumacher

Was brauchen wir? Was können wir bekommen? In der Samtgemeinde Siedenburg haben Einwohner der Mitgliedsgemeinden gemeinsam nachgedacht, wie sie von Fördergeldern für die Dorfentwicklung profitieren können. Während sich viele einen Radweg wünschen und andere einen Mülleimer, hoffen manche auch auf einen Bus zum Brokser Markt.

Siedenburg – Hoffnungsvoller Start der Dorfentwicklung in der Samtgemeinde Siedenburg: 90 interessierte Einwohner aus den Mitgliedsgemeinden fanden sich zur „Offenen Dorfwerkstatt“ im Hotel Block ein. Es war der Auftakt eines Prozesses, der in den kommenden acht bis zehn Jahren Fördergelder für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung in die Dorfregion Siedenburg spülen soll.

Volker Klüche vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), zuständig für die Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung, sowie sein Kollege Jonas Twietmeyer – er begleitet das Projekt vor Ort – umrissen die Grundlage der Förderung kommunaler und privater Vorhaben.

Öffentlich-rechtliche Zuwendungsempfänger erhalten abhängig von der Steuereinnahmekraft Zuschüsse bis zu 75 Prozent, dieser Satz gilt auch für gemeinnützige Einrichtungen. Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts wie Kirchen oder Wasser- und Bodenverbände können mit einem Zuschuss von bis zu 45 Prozent rechnen.

„Der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses, die Schaffung von Multifunktionshäusern, der Abbruch von Bausubstanz inklusive Entsiegelung, der Innenausbau ungenutzter ortsbildprägender Gebäude: Die Fördermöglichkeiten im Innen- und Außenbereich sind vielfältig“, erklärte Klüche. Denkbar sei auch eine Wirtschaftsförderung für Kleinstunternehmen sowie die Bezuschussung von Einrichtungen, die zum Zweck der Grundversorgung geschaffen werden. Neu ist die Förderung von Kleinstvorhaben mit einem Investitionsvolumen von maximal 4000 Euro. Sie ist schon während der Planungsphase möglich.

Der Fördersatz für private Antragsteller – ihre Konzepte sind nicht Bestandteil des Dorfentwicklungsplans – liegt bei maximal 40 Prozent; die Fördersumme ist alles umfassend beschränkt auf 50 000 Euro, in Ausnahmefällen auf 150000 Euro.

In einer Sitzungsunterbrechung ergänzten die Einwohner die von Projektleiterin Lena Nordhausen (Planungsbüro Sweco) und ihrem Team erstellten Plus/Minus-Listen der einzelnen Gemeinden. In Siedenburg fehlen altengerechte Wohnungen, die Mellinghäuser hoffen auf eine Flutlichtanlage am Sportplatz. Aus beiden Gemeinden kam der Wunsch nach einem Radweg zwischen Siedenburg und Brake. Staffhorst meldete gleich zwei Ideen für die Rubrik „Kleinstvorhaben“ an: einen Bus zum Brokser Heiratsmarkt und einen Mülleimer an der Harberger Kreuzung.

Volker Klüche betonte, dass die Bewilligung der Gelder nicht nach dem „Windhund-Prinzip“ erfolge: „Entscheidend ist das Ranking der geplanten Maßnahmen nach einem Punktesystem.“ Die Frage nach dem Gesamtbudget der Dorfentwicklung blieb offen.

Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens wertete die gute Resonanz als positives Signal. Er warb für die Teilnahme an den örtlichen Arbeitsgruppen, die noch im Juni tagen sollen. Die jeweiligen Ortsbürgermeister werden die Termine koordinieren, bei ihnen können sich weitere Einwohner melden, die an einer Mitarbeit interessiert sind. Ansprechpartner in der Verwaltung sind Elke Fahlenkamp (04272/79 16) und Michael Schubert (04272/79 12).