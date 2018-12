Siedenburger Traditionsveranstaltung mit Aktionen und Regenlücken

Siedenburg - Heinrich Rottmann begegnete dem Dauerregnen mit trockenem Humor: „Ein Gutes hat das Wetter: Die Leute entscheiden sich schnell, weil sie keine Lust haben, so lange im Regen zu stehen.“

Zum 15. Mal hatte die Unternehmerinitiative „Aktives Siedenburg“ am Samstag Nachmittag in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen zu der Traditionsveranstaltung geladen.

Tatsächlich gab es große Lücken auf dem zur Weihnachts(markt)zeit üblicherweise rappelvollen Schützenplatz. Die treuen Gäste kamen, aber sie blieben nicht so lange wie sonst. Oder sie suchten Schutz in den Zelten und unter den überdachten Ständen.

Der Förderverein der Grundschule am Speckenbach, die Landjugend MOMB, der Förderverein Etival, Eltern des Kindergartens Karibuni, MSC und Kulturbunt, Tennisverein, Sportverein, Verschönerungsverein und Schützenverein hatten eigene Buden besetzt, beteiligten sich an Ausschank und Bewirtung oder engagierten sich beim Auf- und Abbau.

Neben örtlichen Gewerbetreibenden boten Hobbykünstler aus Siedenburg und umzu ihre Waren an. So mancher fand in dem Sortiment an Arbeiten aus Holz, Glas, Papier und Stoff ein passendes Weihnachtsgeschenk. Am Stand des „Aktiven Siedenburg“ konnten die Besucher ein Memory-Spiel mit Fotomotiven aus der Samtgemeinde für kleines Geld erwerben. Oder mit Wurfgeschick gewinnen.

+ Zuflucht suchten die Besucher während der Regenphasen unter den Pavillons und den überdachten Ständen in Siedenburg. © Kurth-Schumacher

Auch Regine Hildebrand und Klaus Schneider-Hildebrand vom Esel- und Ziegenhof Bult waren vor Ort, zur Freude der Kinder mit Eseln und Quessant-Schafen. Sie warben für Ziegenkäse und Honig aus eigener Herstellung. „Regionale Produkte sind wieder gefragt“, stellte Klaus Schneider-Hildebrand fest. Eine neue Idee der Braker: Sie fahren Hochzeitspaare mit der Eselkutsche zum Traualtar.

Gut zu tun hatten die Mitglieder des Vereins KULTURbunt an ihrem Basteltisch in der Garage. Unter ihrer Anleitung fertigten Kinder Postkarten in Monotypie-Drucktechnik an. „Sie ritzen ihre Motive in eine mit Farbe eingewalzte Platte, später kann man das Kunstwerk mit Kreide bearbeiten“, erklärte Ulrike Reinsch.

Am Nebentisch präsentierte Irmgard Reinert das Ergebnis ihrer Recherche für das aktuelle Projekt des Kreisheimatbunds. Anhand von Fotos und Dokumenten zeigte sie, dass der Flecken Siedenburg einst sieben Gasthäuser und fünf Tanzsäle hatte.

Wie gewohnt war das Bühnenprogramm Anziehungsmagnet für große und kleine Gäste. Den Auftakt machten die Kinder aus dem Kindergarten Mützelzipf, musikalische „Aktivposten“ waren die „Lustigen Siedesänger“ und der Posaunenchor aus Borstel.

Ein Ruhepol im Markttreiben war der Märchenerzähler Torben Wittmershaus (Holte), der die Kinder mit seiner Piratengeschichte und kleinen Kunststücken im wahrsten Worthsinn „verzauberte“.

Natürlich schaute auch der Weihnachtsmann vorbei. Die Organisatoren ließen die Veranstaltung wie gewohnt in der Schützenhalle ausklingen. Abtrocknen und Aufwärmen war angesagt. Und schon einmal auf besseres Wetter beim nächsten Markt hoffen. - mks