CDU-Samtgemeindeverband zeichnet Heinrich Schierholz und Heinrich Rottmann aus

Siedenburg - Zur Jahreshauptversammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes Siedenburg begrüßte Vorsitzender Dieter Engelbart die Mitglieder und Gäste in der Gaststätte „Deutsches Haus“ in Siedenburg. Im Rahmen der Versammlung galt es, Mitglieder für ihre Treue zur Union zu würdigen.

Heinrich Schierholz und Heinrich Rottmann wurden für 40 Jahre CDU-Mitgliedschaft vom Kreisvorsitzenden Axel Knoerig (MdB) geehrt: „Beide haben sich in der CDU, der Kommunalpolitik und in ehrenamtlichen Aufgaben engagiert.“ Knoerig überreichte unter dem Beifall der Mitglieder Schierholz und Rottmann die Silberne Ehrennadel und die Ehrenurkunde.

Dieter Engelbart berichtete über die politische Arbeit der zurückliegenden zwölf Monate. Es erinnert an mehrere Veranstaltungen in der Samtgemeinde, unter anderem hatte der Landesgruppenvorsitzende der niedersächsischen CDU, Bundestagsabgeordneter Dr. Mathias Middelberg, die Firma Bardusch besucht. Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig und Landtagsabgeordneter Marcel Scharrelmann waren unterwegs in der Samtgemeinde Siedenburg.

Die Ergebnisse bei den Wahlen in der Samtgemeinde, so Dieter Engelbart, hätten dazu beigetragen, „dass unsere Region auch weiterhin in beiden Parlamenten vertreten ist.“

Schatzmeister Uwe Kaatze konnte von einem soliden Kassenbestand berichten. Die Kassenprüfer bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Versammlung entlastete den Vorstand.

Axel Knoerig berichtete über die Arbeit des Deutschen Bundestages: Viele Projekte aus der Koalitionsvereinbarung befänden sich „auf gutem Weg der Umsetzung“. Die Diskussion werde jedoch vom Asylthema bestimmt. Der Bundestagsabgeordnete unterstrich, dass es nur Lösungen geben könne, die auf europäischer Ebene beziehungsweise mit den Nachbarländern abgestimmt seien. Für Deutschland sei eine gute Zusammenarbeit in Europa auch für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze besonders wichtig.

Marcel Scharrelmann ging auf die Arbeit im Landtag ein. Er freue sich über die beitragsfreien Kindergartenplätze ab dem 1. August. Das Land setze Schwerpunkte bei der Polizei, den Schulen und der Digitalisierung. Die Justizministerin Barbara Havliza habe den Erhalt auch der kleinen Amtsgerichte in Syke, Sulingen und Diepholz versprochen. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast habe neue Akzente in der Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik gesetzt.

Als nächste Veranstaltungen plant der CDU-Samtgemeindeverband einen Grillabend, für Dezember ein Doppelkopfturnier.