Siedenburg: Schießen um den Samtgemeindepokal auf der Anlage in Maasen

Maasen - Die Frauenmannschaft des Schützenvereins Bockhop und die der Männer des Schützenvereins Maasen sind Gewinner der Mannschaftswettbewerbe im Rahmen des Siedenburger Samtgemeindepokalschießens. Das meldet Marvin Meyer vom ausrichtenden Schützenverein Maasen.

Die Damenmannschaft des Schützenvereins Bockhop hatte in den Räumen des Schützenvereins Maasen mit 197 Ring die Vertretung der Gastgeber (195 Ring) und die des Schützenvereins Sieden (194 Ring) auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Der vierte Platz ging an die Mannschaft des Schützenvereins Staffhorst-Harbergen-Dienstborstel (193 Ring), der fünfte an die aus Brake (191 Ring), der sechste an die des Schützenvereins Mellinghausen / Ohlendorf (190 Ring) und der siebte an das Team des Schützenvereins Siedenburg (189 Ring).

In der Wertung der Herren folgen der Mannschaft des Schützenvereins Maasen (197 Ring) die der Vereine Sieden (197 Ring, schlechterer Teiler) und Siedenburg (196 Ring). Die Vertretung des Schützenvereins Mellinghausen / Ohlendorf (194 Ring) ist vierter Sieger, die des Schützenvereins Brake (193 Ring) fünfter, die des Schützenvereins Staffhors-Harbergen. Dienstborstel (193 Ring) sechster, die des Schützenvereins Borstel (190 Ring) siebter und die des Schützenvereins Bockhop (184 Ring) achter.

Die Auszeichnung für die Tagesbeste bei den Damen erhielt Ilona Borchers vom Schützenverein Sieden (50 Ring / Teiler 173,0). Bei den Herren sicherte sich Stephan Brunek vom Schützenverein Maasen (50 Ring / Teiler 165,3) den Titel des Tagesbesten.

König der Könige der Erwachsenen wurde Andreas Logemann vom Schützenverein Staffhorst-Harbergen-Dienstborstel.

Die beste Mannschaft im Wettbewerb der Jugendlichen war die des gastgebenden Schützenvereins Maasen mit 200 Ring. Auf den Plätzen folgten Bockhop mit 198 Ring und Sieden mit 197 Ring. Tagesbeste Teilnehmerin war Nane Rosenthal aus Maasen mit 50 Ring / Teiler 13,1 und Tagesbester Luis Krücke aus Maasen mit 50 Ring / Teiler 32,1.

Der Pokal des Königs der Jugendkönige ging an Björn Heidorn vom Schützenverein Siedenburg.

Mit dem Lasergewehr schossen die Kinderkönige der Schützenvereine der Samtgemeinde den Wettbewerbssieger aus. Hier gewann mit vollen 50 Ring und einem Teiler von sieben Silja Schierholz vom Schützenverein Bockhop. Auf die folgenden Plätze kamen Marlon Riechers (Staffhorst-Harbergen-Dienstborstel), Elisa May (Borstel), Finia Meyer (Mellinghausen/Ohlendorf) und Ashley Zühlke (Maasen).

Die Siegerehrung nahmen Henry Meier, Präsident des Schützenvereins Maasen, und Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens gemeinsam vor. - oti