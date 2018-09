Bäckerei-Umbau zu Dorfzentrum kostet rund 196.000 Euro

Rat stellt die Weichen

Siedenburg - In kleiner Besetzung stellte der Rat des Fleckens Siedenburg am Donnerstag die Weichen für die Zukunft der gemeindeeigenen Immobilie Mühlenstraße 2. Das Gremium entschied sich einstimmig dafür, einen Bauantrag für eine Nutzungsänderung zu stellen und Fördergelder für den Umbau zu beantragen. Die Ratsvertreter Thomas Bückmann, Heinrich Knoop, Anja Böhne und Bianca Stratmann wirkten an der Beschlussfindung nicht mit.