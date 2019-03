Bunter Abend der Jugendfeuerwehr Ohlendorf mit 300 Gästen

+ Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Ohlendorf stellten im Hotel und Gesellschaftshaus Märtens in Mellinghausen die Komödie „Mit Sexappeal und Mangoschnaps“ vor. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Der Schlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“ war aufgrund des grammatikalischen Fehlers in den 1960-er Jahren im Bayrischen Rundfunk tabu. Aufgrund ihres dichten Haarbewuchses auf dem Brustpanzer wurde die 2010 von Zoologen der Oxford Universität entdeckte Krabbenart nach „Baywatcher“ David Hasselhoff benannt. Die Jugendfeuerwehr Ohlendorf schloss an ihren Bunten Abenden am Wochenende bei den Zuschauern so manche Wissenslücke.