Rückbau der Erdgasbohrung Z16 bei Borstel: Bürgerinitiative sieht Umweltrisiken

Kritisch beobachtet wird das Verfahren von den Mitgliedern der Bürgerinitiative Mensch und Umwelt Sulinger Land. „In der Vergangenheit wurde das Nachbarschaftsverhältnis missbraucht“, schreibt Sprecherin Karen Claßen in einer Pressemitteilung. Erdgas- und Erdölanlagen genügten aus ihrer Sicht nicht den geltenden Auflagen.

Die Bürgerinitiative bezeichnet die Umrüstungsmaßnahmen als „besondere und sensible Aktivitäten“. Die Befürchtungen von Karen Claßen und Mitstreitern: „Es können vermehrt Restflüssigkeiten auslaufen und Luftemissionen, inklusive Radioaktivität, auftreten.“ Die Bürgerinitiative verweist auf Veröffentlichungen von Professor Dr. Martin Elsner von der Technischen Universität München, nach denen die bei der Erdgasförderung eingebrachten Chemikalien in tiefen Schichten mit anderen Stoffen reagierten und zum Teil zu neuen, gegebenenfalls auch unbekannten Verbindungen führten.

Laut Claßen befürchte man ein nicht kalkulierbares Umweltrisiko, das durch technische und bauliche Vorsichtsmaßnahmen einzugrenzen sei. „Es muss eine Aufkantung des Betriebsplatzes erfolgen und es müssen Maßnahmen zum Luftemissionsschutz ergriffen werden“, heißt es seitens der Bürgerinitiative.

+ Die Bürgerinitiative bemängelt, dass auch während der Rückbauarbeiten Verkehr an der Anlage vorbeigeführt wird. © Bürgerinitiative

„Wir bemängeln, dass nicht berücksichtigt wurde, dass weiterhin Verkehr direkt an der Anlage vorbeigeführt wird, selbst Schulbusse fahren mehrmals täglich direkt an den Umbaumaßnahmen vorbei.“ Vertrauensstiftend sei es, wenn die Arbeiten an der Siedenburg Z16 unter einer großflächigen Abdeckung stattfänden und durch fortlaufende Luftmessungen begleitet würden.