Schwierige Rahmenbedingungen für Borsteler Blaubeeren

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Jan und Heiner Husmann vor einem der beiden Vollernter, die im Einsatz sind. © Kurth-Schumacher, Martina

Borstel – „Wir sind ein modernes Unternehmen, erfüllen hohe Standards, waren immer am Ball. Wir haben gedacht, unser Betrieb ist krisenfest aufgestellt“, erklären Heiner und Jan Husmann. Ihr Resümee zum Ende der diesjährigen Heidelbeersaison: „Es ist fraglich, ob wir unter den aktuellen Bedingungen auf dem Markt bestehen können.“

Die düstere Prognose für die Zukunft teilen sie mit Berufskollegen: Die deutschen Erzeuger geraten seit einigen Jahren durch billige Importe zunehmend unter Preisdruck. Im Ausland, beispielsweise in Chile, Mexiko, Marokko oder neuerdings auch in Peru, wird ganzjährig kostengünstig produziert, entsprechend geringer ist der Einkaufspreis für den Lebensmittelhandel. „Vor drei Jahren haben wir geschätzt, dass sich die Produktion weltweit auf 600 000 Tonnen pro Jahr erhöht, inzwischen haben wir die doppelte Menge auf dem Markt“, sagt Heiner Husmann.

Die Importe

Die hiesigen Erzeuger haben das Nachsehen. Obstbaumeister Jan Husmann: „Die Preise sind nur sehr bedingt verhandelbar – eigentlich nur bei massivem Mangel, und den gibt es nicht.“ In der Schweiz laufe das anders: „Dort gehen zum Schutz der heimischen Erzeuger nur Gemüse und Früchte aus dem eigenen Land über den Ladentisch.“ Dass Verbraucher hierzulande möglichst günstig einkaufen, wenn sie die Wahl haben, könne man ihnen nicht verdenken.

Die Heidelbeere: Bis zum Vollertrag vergehen acht Jahre. © Kurth-Schumacher

Familie Husmann baut seit 1972 Heidelbeerkulturen an, in der Vergangenheit mit einer Stammbelegschaft von sechs Festangestellten und während der Saison mit Unterstützung von bis zu 120 Erntehelfern aus Polen, Rumänien und der Ukraine.

Die Lohnkosten

Aktuell bewirtschaftet sie eine Anbaufläche von 50 Hektar. Finanzielle Belastungen wie steigende Lohnkosten, die mehr als 50 Prozent der Betriebsausgaben ausmachen, und eine Verdoppelung der Energiekosten treiben zusätzlich Sorgenfalten auf die Stirn. Seit zwei Jahren hat Familie Husmann einen zweiten Vollernter im Einsatz. Und die Zahl der Saisonarbeiter auf 60 reduziert. Trotz aller Mechanisierung: Heidelbeerernte erfordert viel Handarbeit – auch in der Sortierung. Annehmbare Preise erziele man nur über das Konzept „Selbstpflücker“, die Abgabe an kleinere Händler oder den Vertrieb im eigenen Hofladen, über den fünf Prozent der Ernte direkt vermarktet wird. Über den Großhandel kommen Blaubeeren aus Borstel in Supermarktregale in Deutschland, Schweden, Österreich oder Italien. Ware, die für den Frischverkauf zu weich ist, geht zu einem Minimalpreis an die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie.

Das Wetter

Neben den genannten Rahmenbedingungen machte dem Betrieb in diesem Jahr der Faktor Wetter zu schaffen: Ab Juli war es zu nass und die Früchte weniger lang haltbar.

Ernte und Sortierung sind mit viel Handarbeit verbunden. © Kurth-Schumacher, Martina

Mehr Geld in den geschützten Anbau zu investieren, sei wegen des großen Risikos keine Option, ebenso wenig die Investition in eine weitere Mechanisierung. Eine Maschine, die jede einzelne Heidelbeere im Durchlauf mehrmals fotografiert und einer von zehn Qualitätskategorien zuordnet, würde Personalkosten einsparen, aber ein siebenstelliger Betrag, den das Gerät kosten würde, sei für ein kleines Unternehmen wie ihres nicht machbar.

Heiner Husmann: „Schlechte Jahre haben wir zwischendurch immer gehabt, damit konnten wir leben. Aber uns fehlt aktuell die Perspektive, langfristig kostendeckend arbeiten zu können. Das frustriert.“ Wie es weitergeht, wollen Betriebsinhaber Heiner und Produktionsleiter Jan Husmann nach der Ernte entscheiden: „Wir werden den Frust sacken lassen und dann überlegen, ob und wie wir die 50-jährige Familientradition aufrechterhalten können.“