Schwerterklang trifft auf Rockhymnen

Teilen

Der Mittelalterclub „Drachenbanner“ schlägt ein Heerlager auf mit verschiedenen Attraktionen. © Oliver Büntig

Musik und Mittelalter - in Mellinghausen kommt beides zusammen. Das „Buddy’s Revival Festival“ macht gemeinsame Sache mit Mittelalterclub „Drachenbanner“. Auf die Besucher wartet eine spannende Mischung aus Festival- und Heerlager-Atmosphäre.

Mellinghausen-Ohlendorf – Eins und eins macht eins! geht nicht? Geht doch! Und zwar so: „Buddy’s Revival Festival“ in Mellinghausen-Ohlendorf hat sich Verstärkung geholt. Das seit Jahren bekannte Musik-Event und ein mittelalterliches Heerlager verschmelzen am Wochenende 16. bis 18. Juni zu einer Veranstaltung. Der Music Club Ohlendorf (MCO) und der Mittelalterclub „Drachenbanner“ aus Pennigsehl machen dabei gemeinsame Sache.

Tagsüber ist das bunte Geschehen im ersten Heerlager am Schlatt (Schlattweg 62) für Besucher geöffnet, und abends wird 200 Meter weiter beim Festival musiziert, gesungen und getanzt – „umsonst und draußen“, bestätigt Felix Wolf, Vorsitzender des MCO.

Am Freitag, 16. Juni, tritt um 18.30 Uhr als erste Band „Olli und die Praktikanten“ auf, die Songs aus der Rock-, Pop- und Blues-Geschichte covern. Im Anschluss spielt „Schoemakers Black Horse“ eine Mischung aus Countryrock, Blues und Rock. „Angrivarii“ ist eine Mittelalter-Rockband mit besonderen Musikinstrumenten wie Drehleier, Dudelsäcken und Davul. Als letzte Band spielt am Freitagabend „Icemans Bruder Band“ Rock und Blues der 70er und 80er Jahre.

Camping mit Frühstück möglich Den Festivalbesuchern bietet der MCO die Möglichkeit, auf dem Gelände im Zelt oder Wohnmobil zu übernachten. Frühstück wird am Samstag- und Sonntagmorgen auf dem Festivalgelände zum Preis von acht Euro pro Person angeboten. Um Anmeldung für Übernachtung und Frühstück wird gebeten (Tel. 0173 / 5 91 99 52; E-Mail: ohlendorfmusic@gmx.de).

Am Samstagabend eröffnet um 18.30 Uhr „Beltane“ aus Wilhelmshaven mit einer Mischung irisch-schottischer Songs und Tunes. Als zweite Band erscheint „Joy 5“, die bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Mischung aus Eigenkompositionen und Coversongs aus Pop, Soul und Funk der 80er und 90er Jahre begeisterte. Die Bremer Band „Audiofieber“ (Rock, Funk, Pop) und die „Dusty Darren Band“ (Jazz, Blues, Folk) beschließen den Tag. Im Anschluss an die Live-Musik unterhält „Jensi’s Mucke Center“ an beiden Abenden bis in den frühen Morgen.

Passend zur familiären Atmosphäre des Festivals öffnet am Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr das Heerlager seine Tore. Der „JackScha Clan“ bietet traditionelles Bogenschießen, das mongolische Reiterlager „Ferus saevus equitem“ lädt zu Kinderreiten und Kinderschminken. Auf dem Mittelalter-Markt gibt es selbst gemachte Ware von verschiedenen Händlern. Auch alte Handwerkskunst aus der Zeit der Wikinger ist zu bestaunen, darunter Schwerter und Schilde, sowie eine Kinder-Rüstkammer. „Der Saxe von Bremen“ bearbeitet vor Ort von den Besuchern mitgebrachtes Silberbesteck – so kann aus einem Suppenlöffel oder einer Kuchengabel ein Schmuckstück werden.

Felix Wolf sieht das mittelalterliche Heerlager als eine sinnvolle Ergänzung für das Festival. „Die Veranstaltungen bieten den Besuchern ganz unterschiedliche Erlebnisse. Die Zusammenarbeit mit dem Mittelalterclub ,Drachenbanner‘ könnte nicht besser verlaufen“, freut er sich.