Transporter überschlägt sich: 24-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall in Siedenburg ist am Freitag eine 24-jährige Bremerin schwer verletzt worden. Sie kam mit ihrem Transporter von der Straße ab.

Siedenburg - Die 24-Jährige war am Morgen auf der Harberger Straße (L352) von Siedenburg in Richtung Hoya unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte einen Baum. Anschließend rutschte sie in einen Straßengraben, der Transporter überschlug sich und blieb auf dem Dach zum Liegen kam. Die 24-Jährige wurde schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Verkehrsteilnehmer leistet Erste Hilfe

Gegen 6.30 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer den Unfall und leistete Erste Hilfe, der genaue Unfallzeitpunkt steht derzeit nicht fest. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

