Schwerer Unfall am Morgen: 16-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Siedenburg (Landkreis Diepholz) ist eine 16 Jahre alte Schülerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie ist gegen ein Auto geprallt.

Siedenburg - Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Sulinger Straße in Siedenburg. Die 16 Jahre alte Schülerin aus Siedenburg war mit ihrer Mofa unterwegs in Richtung Sulingen. Eine 28 Jahre alte Frau aus Siedenburg war ihrerseits mit ihrem Volkswagen aus dem Mellinghäuser Kirchweg kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Siedenburg abbiegen.

Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin die vorfahrtberechtigte Mofa-Fahrerin, die nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Volkswagens krachte. Dabei erlitt die 16 Jahre alte Schülerin aus Siedenburg lebensgefährliche Verletzungen, teilt die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Schwerer Unfall in Siedenburg: 6.000 Euro Sachschaden

Zwei weitere Mofa-Fahrer, die hinter der 16-Jährigen fuhren, konnten noch rechtzeitig bremsen. Die Unfallstelle ist für den Verkehr teilweise gesperrt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

jdw