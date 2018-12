Schulkinder erfreuen die Gäste

Borsteler Seniorennachmittag mit „Hinnerk Achterndiek aus Wübbetermoor“

+ Auch nach der Schließung der Grundschule in Borstel ist der Auftritt der Kinder ein fester Programmpunkt des Seniorennachmittages der Gemeinde Borstel. - Foto: Kurth-Schumacher

CAMPEN - Kaffeetrinken mit buntem Programm in gemütlichem Ambiente und Gelegenheit zu ausgiebigem Klönschnack: Der Seniorennachmittag der Gemeinde Borstel ist ein beliebter Treffpunkt. Am Samstag ließen sich 90 Gäste im Rahmen der traditionellen Veranstaltung in Adventsstimmung bringen – musikalisch begleitet von der Blaskapelle „Andis Dorfmusik“ unter der Leitung von Andreas Zahl.