Schützenverein Borstel: Bereit für den Schießbetrieb

Von: Harald Bartels

Mit der neuen Schießanlage: Vereinspräsident Klaus-Dieter Peth. © Bartels

Borstel – Einiges an Arbeit haben die Mitglieder des Schützenvereins Borstel von 1910 in ihren Schießstand gesteckt, um ihn mit einer modernen Kleinkaliberanlage auszustatten. Sie soll der interessierten Öffentlichkeit bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 17. September, vorgestellt werden.

Die alte Anlage sei nach fast 20 Jahren in Betrieb schlicht abgängig gewesen, erläutert Vereinspräsident klaus-Dieter Peth. Eine der Bahnen habe den Winter 2020 nicht überlebt. Zuvor habe man bereits mehrfach Platinen ausgetauscht, die Anlage sei immer wieder kostspielig repariert worden, weil es inzwischen auch kaum noch Ersatzteile gebe, und zudem hätten einige Male die Leitungen ausgetauscht werden müssen, die die Trefferanzeige und die Trefferaufnahme verbinden. „Die alten Leitungen verliefen über den Spitzboden, und da hatten wir immer wieder Marderbiss.“

Um den Marder müssen sich die Schützen keine Gedanken mehr machen, denn nun verlaufen die Leitungen geschützt innerhalb eines Metallrohrs. Die neue Anlage des renommierten Herstellers Meyton Elektronik bietet nun zwei Bahnen mit der Option auf eine dritte für den Schießbetrieb. Die Trefferaufnahme ist lasergesteuert, und sobald der beantragte Glasfaseranschluss für den Schießstand in Betrieb ist, soll ein Monitor im Vorraum die Möglichkeit bieten, die Schießergebnisse live mitzuverfolgen.

Projekt war Herausforderung für den Verein

Bereits jetzt ist die Anlage betriebsbereit. Lediglich im Schießstand selbst muss die neue Belüftung noch fertiggestellt werden und einige Schönheitsreparaturen nach der langen Pause warten auf ihren Abschluss.

Insgesamt rund 6 500 Euro habe man in die Anlage investiert, inklusive eines Zuschusses von der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG. Das Aufstellen sei überwiegend in Eigenleistung geschehen, die für den Betrieb nötige Ausstattung mit Computer und Drucker seien von privater Hand gespendet worden. „Wir sind allen Unterstützern und Helfern sehr dankbar“, betont klaus-Dieter Peth.

Tag der offenen Tür am 17. September

Dennoch: „Das Projekt war wirklich eine Herausforderung, weil wir kaum Einnahmen haben“, räumt er ein. Zusätzlich habe man die defekte Heizung im Schützenhaus austauschen und durch eine gebrauchte Anlage ersetzen müssen. Auf das Schützenfest habe man auch in diesem Jahr verzichtet, wobei „damit macht man auch kaum Geld.“ Die Haupteinnahmequelle für einen Schützenverein seien die Schießveranstaltungen, die es aber in den vergangenen Jahren kaum gegeben habe. Deswegen sei der Verein angewiesen auf die Mitgliedsbeiträge – „wir sind dankbar, dass wir kaum Austritte unter Corona hatten.“ Jetzt hoffe man bei der Einweihung auf zahlreiche Besucher, denn „wir müssen zusehen, dass wir wieder in Gang kommen.“ Nach der Einweihung soll daher der reguläre Übungsbetrieb des Vereins wieder aufgenommen werden.

Für den Tag der offenen Tür am 17. September ist das Schützenhaus ab 11 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt dabei steht ein Probeschießen für alle Altersgruppen: Besucher ab sechs Jahren dürfen das Lichtpunktgewehr ausprobieren, das Luftgewehr ist bereit für Gäste ab zwölf Jahren, und ab 16 Jahren können Interessierte sich am Kleinkalibergewehr versuchen. Den Teilnehmern winken dabei kleine Belohnungen. Auf dem Thingplatz am Schützenhaus werden verschiedene Attraktionen und Spiele für Kinder sowie ein Luftballonwettbewerb vorbereitet, und auch an eine Stärkung für die großen und kleinen Gäste haben die Organisatoren gedacht.

Zuvor sind die Mitglieder des Schützenvereins aufgerufen zu zwei Arbeitseinsätzen: An den Samstagen 3. und 10. September, jeweils ab 9 Uhr, sollen die letzten Arbeiten zum Herrichten der Anlage und zur Vorbereitung der Einweihung ausgeführt werden.