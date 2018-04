Schützen investieren in Sicherheit und Genauigkeit

Mellinghausen - „Die Technik war veraltet und absolut nicht mehr zeitgemäß“, umschreibt Jürgen Labbus, Schießleiter des Schützenvereins Mellinghausen-Ohlendorf, den Anlass für die jüngste Baumaßnahme am Schießstand in Mellinghausen.

Da die mechanischen Automaten in den letzten Jahren ungenau waren und vermehrte „Aussetzer“ den Schießbetrieb beeinträchtigten, wurden sie jetzt durch elektronische ersetzt. Für die Umrüstung der Anlage investierte der 160 Mitglieder starke Schützen Verein rund 5 000 Euro. „Wir haben lange gespart. Letztendlich konnten wir die Maßnahme dank eines Zuschusses der Volksbank realisieren“, berichtet Jürgen Labbus.

In einem Zuge haben Mitglieder in Eigenleistung den Außenbereich neu gestaltet. Labbus: „Wir haben die gemauerten Blenden mit Holz verkleidet und im Bereich der Scheiben eine Wand gezogen – eine Investition in die Sicherheit.“ Ein Kreis von zehn Personen hatte die Maßnahme in 100 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden abgewickelt.

Für kommenden Montag, 30. April, bittet der Vorstand um Vorsitzenden Gerd Dannemann Mitglieder, Gäste und Freunde des Vereins ab 18.30 Uhr zu Umtrunk und Grillbüfett. „Auch der neue Schießstand wird in Betrieb sein“, kündigt Jürgen Labbus an, die Gäste sind eingeladen zum „Funktionstest“. Die erste große sportliche Veranstaltung im neuen Schießstand ist das Königsschießen am 16. Juni.

mks