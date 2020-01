Schornstein brennt in Borstel

Borstel – Nach einer ersten Erkundung vor Ort ließ Eisatzleiter Lutz Peymann weitere Ortsfeuerwehren alarmieren. Neben der Ortsfeuerwehr Borstel wurden am Samstagvormittag auch die Wehren aus Bockhop, Maasen und Staffhorst sowie Atemschutzgeräteträge der Ortsfeuerwehr Siedenburg zum Einsatz gerufen. Sirenenalarm ertönte um 10.25 Uhr: Schornsteinbrand in Borstel.

Die ersten Einsatzkräfte seien unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in das Gebäude vorgedrungen, um die Temperatur in der Nähe des Schornsteins zu kontrollieren. „Da eine deutlich erhöhte Temperatur im Bereich der Zwischendecke festgestellt wurde. Auf Grund der engen Bebauung wurde die Alarmstufe umgehend erhöht“, erklärt Peymann. Im Bereich des Gemeindehauses wurde eine Wasserentnahmestelle eingerichtet, auf der gleichen Straßenseite wie der Einsatzort, sodass der Verkehr auf der B 214 nicht beeinträchtigt wurde. Da in der Dämmung weitere Glutnester aufgefunden worden seien, musste die Decke teilweise geöffnet werden, um diese Brandherde zu bekämpfen, erklärt Peymann.

Der Schornsteinfeger kehrte Schornstein und Rohrleitungen unter Aufsicht der Kameraden, die den Bereich mit der Wärmebildkamera im Blick hatten. Im Einsatz waren etwa 70 Feuerwehrleute, der Einsatz war gegen 12.50 Uhr beendet. Vor Ort waren der Rettungsdienst aus Bruchhausen-Vilsen und die Polizei, auch Gemeindebrandmeister Rolf Bollhorst machte sich ein Bild von der Einsatzstelle. sis / r.