Sprechstunde: Ein Ventil bieten, bevor ein Konflikt eskaliert

Von: Harald Bartels

Teilen

Als Schiedsmänner für die Samtgemeinde Siedenburg sind Ulrich Steinbeck (links) und sein Stellvertreter Horst Eschenhorst im Einsatz. © Bartels

Siedenburg – Was tun, damit ein Konflikt sich nicht zu einem handfesten Streit entwickelt? Eine mögliche Antwort auf diese Frage lässt sich finden in der neuen monatlichen Sprechstunde von Ulrich Steinbeck, Schiedsmann für die Samtgemeinde Siedenburg.

Die Anregung dazu habe er aus einem Lehrgang für Schiedsleute mitgenommen, „und ich finde, das ist eine gute Idee.“ Viele Schiedsleute böten solch eine Sprechstunde bereits an. „Im Prinzip geht es darum, ein Ventil zu bieten, bevor ein Konflikt eskaliert“, erläutert er. Der „Rittersaal“ im Siedenburger Amtshaus als Schauplatz der Sprechstunde sei quasi „neutrales Gebiet“. Ihre Premiere hatte die Sprechstunde am Donnerstag; weitere folgen am 30. März und dann jeweils am vierten Donnerstag im Monat von 16.30 bis 18 Uhr. Steinbeck bittet um Anmeldungen (Tel. 0 42 72 / 96 39 90) – mit Name und Telefonnummer auf den Anrufbeantworter, dann erfolgt umgehend ein Rückruf.

Der 57-jährige Borsteler folgte 2020 auf Konrad Wolf, der zuvor 13 Jahre lang das Amt bekleidet hatte. Dazu gekommen sei er aus Interesse für die Aufgabe – außerdem kenne er eine langjährige Schiedsfrau aus Asendorf, die ihm immer wieder mal von ihrer Arbeit erzählt habe.

Als Stellvertreter unterstützt ihn Horst Eschenhorst aus Harbergen. Er ist bereits seit 2013 in dieser Funktion tätig. „Ich war ehrenamtlich vorbelastet“, sagt der frühere Staffhorster Ortsbrandmeister lachend, „und bin gefragt worden, ob ich das mache.“

Zuständig sind Schiedsleute sowohl für Rechtsstreitigkeiten des Zivilrechts, zumeist die sogenannten Nachbarschaftsstreitigkeiten, als auch für bestimmte Straftaten, etwa Beleidigungen oder leichte Körperverletzungen. Sie sollen nach Möglichkeit eine Einigung der Parteien erreichen, damit es nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt. Zwei Wege stehen dafür offen – das „Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräch“ und das förmliche Verfahren. Im ersten Fall gibt es ein direktes Gespräch mit den Parteien vor Ort, im zweiten wird ein Termin im Amtshaus angesetzt, nachdem es jeweils zwei Einzelgespräche mit den Parteien bei ihnen zuhause gegeben hat. In beiden Fällen ist das Ziel, mit einem für beide Seiten tragfähigen Kompromiss den Konflikt zu beenden. Wie dieser Kompromiss aussieht, soll jedoch in den Gesprächen von den Parteien selbst erarbeitet werden: „Wir können vielleicht mal ,einen Ball hinschmeißen‘ als Anregung, aber es muss von den Parteien selbst kommen“, betont Eschenhorst. „Wir urteilen nicht und fällen keine Entscheidung – das sollen die Parteien machen“, fügt Steinbeck hinzu. Der Kompromiss werde schriftlich festgehalten, und beide Parteien seien daran gebunden.

Bei der Gesprächsführung seien die Schiedsleute jedoch frei: „Wir geben die Spielregeln vor“, unterstreicht der 66-Jährige. Geachtet werde in der Regel darauf, dass die Parteien paritätisch vertreten sind, zum Beispiel ein Beteiligter mit Lebenspartnerin pro Seite. Anwälte müssten aber zugelassen werden, sofern sie eingebunden sind, ergänzt Steinbeck.

Eine detaillierte Recherche zu den Fällen sei im Vorfeld nicht erforderlich, die Arbeit finde aber in enger Abstimmung statt mit dem Amtsgericht Sulingen und der Samtgemeindeverwaltung in Person von Sonja Husmann – „das ist auch gewünscht, denn wir sind ja keine Juristen“, sagt Ulrich Steinbeck.

In jedem Fall sei Voraussetzung, dass auf beiden Seiten „ein gewisser Einigungswille“ vorhanden ist, hebt Horst Eschenhorst hervor: „Alle müssen Zugeständnisse machen.“ Der Wille sei bei den „Tür-und-Angel-Gesprächen“ in der Regel gegeben, berichtet Steinbeck, denn „wenn beide erst einmal am Zaun stehen, dann wollen die sich auch einigen.“ Im förmlichen Verfahren sei das nicht unbedingt gegeben, ganz im Gegenteil: „Es gibt auch Fälle, dass eine Partei nur die Bescheinigung haben will, dass das Verfahren gescheitert ist, damit sie klagen kann“, berichtet Eschenhorst.

Ein Punkt liegt Steinbeck besonders am Herzen: „Bei fast allen ist die Erwartung da, dass man ihnen sagt, wer recht hat. Aber gerade das ist von uns nicht gewünscht – wir sind keine Richter.“ Dieser wichtige Unterschied müsse den Parteien am Anfang klargemacht werden.

Die Häufigkeit der Verfahren halte sich in der Regel in Grenzen. „Im Schnitt gibt es in der Samtgemeinde alle fünf Jahre einen Fall“, sagt Steinbeck. „Aber im letzten Jahr hatten wir fünf Fälle.“ Vier davon hätten „zwischen Tür und Angel“ erfolgreich geschlichtet werden können, im fünften Fall sei es zu einem förmlichen Verfahren gekommen, das aber gescheitert sei.

Dass es zwei Schiedspersonen gibt, sei wichtig, sind sich beide einig. Es gehe nicht nur um Urlaubs- oder Krankheitsvertretung, sondern auch um die Möglichkeit, dass einer von ihnen einen engen persönlichen Bezug zu einer Partei hat. Bei komplizierten Fällen könne man das Verfahren auch zu zweit abwickeln.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir die beiden haben“, stellt Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens klar. Es sei erfreulich, dass sich Personen ehrenamtlich so engagieren.