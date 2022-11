Es fehlt an Betreuung für Schulkinder in der Samtgemeinde Siedenburg

Von: Harald Bartels

Unzufrieden mit der Betreuung für Schulkinder in der Samtgemeinde Siedenburg sind, ebenso wie andere Eltern, Nicole Köhn, Kai Schlagelambers und Nadine Heuser (von links). © Bartels

Siedenburg – Eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist längst Alltag. In der Samtgemeinde Siedenburg regt sich jedoch Kritik am Umfang, in dem sie derzeit angeboten wird.

Seit August 2016 gibt es an der Grundschule Am Speckenbach in Siedenburg eine Ganztagsbetreuung – aus den Reihen der Eltern wird sie jedoch „Ganztagsschule light“ genannt, denn sie erstreckt sich nur von Montag bis Mittwoch, wahlweise bis 14.30 oder bis 15.30 Uhr. Das sei damals so geregelt worden, weil zu diesem Zeitpunkt die drei bisherigen Schulstandorte Borstel, Mellinghausen und Siedenburg im erweiterten Gebäude im Flecken zusammengeführt wurden und der Start des Schulbetriebs nicht weiter erschwert werden sollte, erinnert sich Nicole Köhn. Jedoch: Bei dieser Einschränkung blieb es seither.

Der Betreuungsbedarf donnerstags und freitags werde in der Grundschule durch Erzieher und pädagogische Mitarbeiter aus den Kindertagesstätten der Samtgemeinde gedeckt, allerdings nur bis 14 Uhr und ohne Busanbindung. „Wir stehen immer unter Zeitdruck“, sagt Nadine Heuser aus Campen. Als alleinerziehende Mutter eines neunjährigen Kindes sei sie auf die Betreuung angewiesen, um einem Beruf nachgehen zu können. Sie müsse immer hoffen, dass der Zug aus Hannover, wo sie beschäftigt ist, keine Verspätung hat.

Für das Kind von Nicole Köhn geht es beim Ganztagsangebot um das Mittagessen: Selbst als Erzieherin in einer Einrichtung außerhalb der Samtgemeinde beschäftigt, schaffe sie es nicht, um 13 Uhr ein Essen auf dem Tisch zu haben. Dank der Betreuung komme ihr Kind „satt und zufrieden“ nach Hause.

Mit der Zufriedenheit ist es jedoch inzwischen vorbei, denn immer häufiger falle die von momentan sechs Kindern aus vier Familien genutzte Betreuung am Donnerstag und Freitag aus. „Von Montag bis Mittwoch ist das sehr zuverlässig und super“, betont Nadine Heuser, aber an den beiden übrigen Tagen häuften sich die Ausfälle und Informationen gebe es nur spärlich.

Der Grund ist laut Nicole Köhn, dass es seit zwei Jahren einen hohen Krankenstand bei den Kindertagesstätten und kaum Bewerber für offene Stellen gebe. Daher sei im Kindergarten „Mützelzipf“ in Mellinghausen bereits das Ende der täglichen Betreuung von 16.30 Uhr auf 16 Uhr vorgezogen worden. „Ich weiß, dass es auch hier einen Fachkräftemangel gibt und dass wir keinen Rechtsanspruch auf Betreuung haben“, stellt sie klar, „aber es ärgert mich, dass die Samtgemeinde nicht einmal an die Eltern herangetreten ist, um sie über die Schwierigkeiten zu informieren.“ Dabei gebe es ausdrücklich keinen Vorwurf an die Erzieher: „Sie sehen jeden Tag die Not der Eltern und machen einen guten Job.“

Wie viele Kräfte genau in den Kindertagesstätten fehlen, wisse man gar nicht, sagt Kai Schlagelambers, Vater dreier Kinder und Elternvertreter von „Mützelzipf“. Bekannt sei nur, dass die Kräfte aufgrund des Mangels rotieren müssten. Dieser Mangel wirke sich auch auf andere Bereiche aus, ergänzt Johanna Obuseh, Mutter von vier Kindern aus Mellinghausen: „Aktuell kann in der Samtgemeinde keine zusätzliche Sprachförderung stattfinden, weil die eigens dafür eingestellte und qualifizierte Sprachförderkraft im Gruppendienst tätig ist, um personelle Ausfälle zu deckeln.“

Zwei Lösungsansätze haben die Eltern im Blick: Kurzfristig helfen könnten Tagesmütter, denn „wir haben am Nachmittag noch Kapazitäten frei“, sagt Johanna Obuseh, die selbst als Tagesmutter tätig ist. Allerdings müsse eine Regelung für die Kosten gefunden werden, zumal die Gebühren für das Mittagessen und die Betreuung an den beiden Zusatztagen weiter gezahlt werden müssen, auch wenn die Betreuung ausfällt.

Viele pädagogische Mitarbeiter in den Einrichtungen hätten zudem keine vollständige Ausbildung zu Erziehern, weil diese immer noch kostenpflichtig sei und nicht vergütet werde, erläutert Nicole Köhn. Verschiedene Kommunen, etwa die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, hätten bereits Sozialassistentinnen ermöglicht, sich neben ihrer bezahlten Tätigkeit zu Erzieherinnen weiterbilden zu lassen. Das könne auch ein Weg für die Samtgemeinde Siedenburg sein.

„Wir haben alle Kinderbetreuungseinrichtungen der Samtgemeinde mit ausreichend Personal ausgestattet“, sagt Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens auf Nachfrage, zudem habe man fünf Vertretungskräfte für Ausfälle. Derzeit gebe es aber so viele Erkrankungen, dass in einer Einrichtung keine Regelbetreuung gewährleistet werden könne. Zudem seien wegen eines Personalabgangs zwei Stellen für Erzieher ausgeschrieben. „Wir können nicht für jeden Krankheitsfall gerüstet sein, aber sämtliche gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.“ Bei der Schulkindbetreuung handele es sich um eine freiwillige Leistung, deswegen gehe der Rechtsanspruch auf Kindergartenbetreuung in jedem Fall vor. Daher ist die Schulkindbetreuung bis 31. Dezember ausgesetzt. Die Gebühren für November und Dezember würden den Eltern erstattet, die auch jeweils über die Ausfälle informiert worden seien, betont der Verwaltungschef.

Die Tagesmütter für die Schulkindbetreuung einzubinden, wäre „die charmanteste Lösung“, findet Rainer Ahrens. Allerdings müsse die Betreuung von Fachkräften, also einem Erzieher und einem Mitarbeiter, geleistet werden. Außerdem gebe es keine Rechtsgrundlage, die Betreuungsgebühren für die Finanzierung der Tagesmütter zu nutzen – „das wäre Sache der Eltern.“

Bei der Fortbildung sei die Samtgemeinde bereits aktiv geworden: In einem Fall lasse sich eine Sozialassistentin aktuell zur Erzieherin weiterbilden. Die „Nichtfachkräfte“, die jeweils für bis zu drei Tage eingesetzt werden dürfen, habe man angesprochen, ob sie interessiert seien an einer Fortbildung zur Sozialassistentin, aber da habe es keinen Bedarf gegeben.