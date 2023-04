Rund 280 Teilnehmer gehen beim MSC Siedenburg auf Bildersuchfahrt

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Cheforganisator Helmut Arians schickte die Teilnehmer auf die rund 40 Kilometer lange Strecke. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Oliver Wülbern aus Wietzen hatte sich zum Ziel gesetzt, von der Bildersuchfahrt des MSC Siedenburg „mindestens einen Trostpreis“ mit nach Hause zu nehmen. Nach etwa 20 Teilnahmen an der traditionellen Karfreitagsveranstaltung brachte er Routine mit. „Allerdings muss man auch Glück haben. Und wenn nicht: Ein Riesenspaß ist das hier immer“, betonte er.

In diesem Jahr konnte Oliver Wülbern viele Familienmitglieder für die familientaugliche Suchfahrt in Siedenburg begeistern: Insgesamt starteten sie mit vier Fahrzeugen. Und räumten am Ende den zweiten Familienpokal ab. „Stammfahrerin“ Rita Rätz aus Wietzen wurde in diesem Jahr erstmals von ihrer Freundin Gabriele Schachtl (Martfeld) und deren Tochter Anna verstärkt. Die gut gelaunten „Neulinge“ teilten ihre positiven Erwartungen mit rund 280 Gästen aller Generationen, die aus dem Umkreis von 40 Kilometern nach Siedenburg gepilgert waren.

Vereinsvorsitzender Cord Honsbrok und seine Mitstreiter Carsten Honsbrok und Tim Richter hatten bei der Anmeldung im Hotel Block alle Hände voll zu tun: Sie gaben an 68 Teams Unterlagen aus. Ab 13 Uhr schickten Helmut Arians und Marlo Böhne die im Durchschnitt vier Personen zählenden Teams auf die 40 Kilometer lange Strecke, die über Hardenborstel, Hohenmoor und Harbergen wieder zurück nach Siedenburg führte.

Großer Andrang herrschte bei der Anmeldung im Saal des Hotels Block. © Kurth-Schumacher

Die Teilnehmer mussten 56 Haus- und Landschaftsansichten zuordnen und in der richtigen Reihenfolge auf ihrer Bordkarte registrieren. Einheimische seien nicht unbedingt im Vorteil, erklärte Ehrenvorsitzender Helmut Arians, der die motorsportliche „Memory-Aufgabe“ in bewährter Weise organisiert hatte: „Auswärtige gucken genauer.“

Arians, seit 39 Jahren Cheforganisator, kennt einige Teilnehmer seit „Stunde null“: „Es gibt Leute, die sind alle 39 Touren mitgefahren, aber zum Glück sind auch immer Neue dabei.“ Für die Vorbereitung hatte er rund eine Woche Arbeit investiert. „Das ist viel Aufwand, aber bei dieser Resonanz lohnt sich das“, unterstrich der 74-Jährige. Dass ein kleiner Überschuss für Vereinsprojekte bleibt, freut ihn besonders.

Am Veranstaltungstag wurde Helmut Arians von 15 Vereinsmitgliedern unterstützt, die etwa die Anmeldung oder die Kontrollpunkte besetzten. Die Familien Knacker und Oeckermann hatten die Geschicklichkeitsspiele vorbereitet.

Die Sieger wurden am Abend im Hotel Block gekürt. Janina Fritsche aus Wietzen und ihr Team sicherten sich den ersten Platz. Sie hatten, ebenso wie Nicole Wülbern und ihre Mitstreiter, alle Fotomotive gefunden. Angesichts der Punktgleichheit wurde bei der Auswertung das Ergebnis der Geschicklichkeitsspiele herangezogen. Auf Platz drei landeten die „Trikotlosen Schnitzeljäger“ um Julian Wülbern. Der Familienpokal – in dieser Kategorie gab es 32 Wertungen – ging an Familie Fritsche, die Plätze zwei und drei belegten die Familienteams Wülbern und Böhme.

Das Siegerteam Fritsche: Ute, Vincent und Janina Fritsche mit Hanna (von links). © MSC Siedenburg