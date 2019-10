„Rote Gebiete“: Geyer sieht Klärungsbedarf

Kritik an Düngeverordnung bei Verbandsversammlung der Wasserversorgung Sulinger Land

+ Die Mitglieder der Verbandsversammlung der Wasserversorgung Sulinger Land begrüßte Vorsitzender Reinhard Meyer im Gasthaus „Deutsches Haus“ in Siedenburg. Foto: Behling

Siedenburg – Was die „roten Gebiete“ im Entwurf für die neue Düngeverordnung anbelangt, die Flächen mit zu hoher Nitratbelastung markieren, in denen künftig schärfere Regeln für die Düngung gelten sollen, sieht Andreas Geyer Klärungsbedarf. Der Geschäftsführer der Wasserversorgung Sulinger Land stellte bei der Verbandsversammlung, zu der Vorsitzender Reinhard Meyer die Vertreter der Kommunen am Dienstag im Gasthaus „Deutsches Haus“ in Siedenburg begrüßte, fest: „Wir betreiben ja mithilfe der Landwirte in unseren Wassergewinnungsgebieten auch Landwirtschaft und Pflege der Ländereien. Dass wir etwas tun müssen, um die Wasserkörper zu schützen, ist unbestritten – allerdings muss es so gestaltet werden, dass der Landwirt auch noch arbeiten und leben kann.“