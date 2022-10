Robert Lübeck leitet jetzt die DRK Tagespflege in Mellinghausen

Von: Sylvia Wendt

Die DRK Tagepflege in Mellinghausen hat eine neue Leitung: Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens und Bürgermeister Sebastian Klare mit Robert Lübeck, Ulrike Hirth-Schiller, Katrin Schmidt (Fachreferentin Pflege DRK-Kreisverband), erste stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Reinsch, Theres Mattke (DRK-Pressereferentin) und Gaby Hillmann (Vorsitzende DRK-Ortsverein Mellinghausen; von links). © S. Wendt

Mellinghausen – Eine Tagespflegeeinrichtung unter Pandemiebedingungen zu eröffnen ist eine Herausforderung, die der DRK-Kreisverband in Mellinghausen gemeistert hat. „Es war ein schwieriger Start“, sagt Ulrike Hirth-Schiller, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes, heute rückblickend – sie ist deshalb umso erfreuter, Robert Lübeck als neuen Leiter der Einrichtung begrüßen zu können.

Neu sei der eigentlich nicht, denn eigentlich ergeben sich für Mitarbeitende und Gäste keine Änderungen, da Lübeck bereits seit dem Start der Einrichtung als Teamleiter in Mellinghausen tätig ist. Zuvor war die Tagespflege der Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen angegliedert. Die Leitung beider Einrichtungen habe sich verändert und damit wurde die Leitungsposition in Mellinghausen frei. Auf die sich mit Robert Lübeck ein Bewerber aus den eigenen Reihen fand. „Das wollen wir unterstützen“, bekräftigt Hirth-Schiller. Und freut sich, „dass uns das immer wieder gelingt, tolle engagierte junge Nachwuchskräfte zu finden und zu fördern.“

Die Mellinghäuser Einrichtung habe sich verändert seit dem Start – und das sei gut so. In Mellinghausen habe sich um den 35-jährigen Lübeck ein junges Team gefunden. „Wir stellen alles, was notwendig ist“, erklärt Ulrike Hirth-Schiller. Team und Gäste könnten dann eigene Ideen entwickeln. Wie die zum an die Wand gemalten Baum, dessen Blätter die Geburtstage der Gäste und des Teams sind. Wie die des Speiseplans, der in der offenen Küche inspiziert wird – und mancher hilft bei den Vorbereitungen gerne mit.

Ausflüge in die nahe und etwas weitere Umgebung bilden eine willkommene Abwechslung im Alltag der Gäste – ob Tierpark in Bassum oder Spaziergang um den Stadtsee in Sulingen, ob der Tag am Mühlenteich in Siedenburg oder die laufenden Vorbereitungen für das Herbstfest. Die Einrichtung ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet sowie an jedem zweiten Samstag im Monat von 8 bis 14 Uhr.

18 Plätze sind in der alten Schule entstanden. In einem anderen Teil, dem jüngsten Anbau an die einstige Schule, haben die Büros des Ambulanten Dienstes Platz gefunden. Die große Terrasse vor dem Haus bietet eigentlich schöne Plätze im Freien – allerdings direkt an der Straße, was wiederum nicht so schön sei. Eine neue Lösung für den Aufenthalt im Freien werde gesucht.

Im Durchschnitt werde das Dreifache an Gästen gerechnet, als Plätze vorgehalten werden, denn nicht alle sind täglich vor Ort. Per Mundpropaganda habe sich die Kunde von der neuen Einrichtung herumgesprochen; was hier geleistet wird, wie der Tagesablauf aussieht.

Viele der Damen und Herren kennen sich untereinander, erklärt Lübeck. 13 Mitarbeitende kümmern sich um die Gäste. Mit Robert Lübeck ist ein Mann in der Tagespflege aktiv – und ist er da allein auf weiter Flur? „Nein, das ändert sich. Ich würde sagen, wir haben einen steigenden Anteil. Pflege ist ein toller Beruf“, sagt Ulrike Hirth-Schiller. Wenn Robert Lübeck allerdings zurückblickt auf seine Anfänge in der Pflege vor 17 Jahren, „da war ich der einzige Mann in der Klasse.“

Wie hat er in diesen Beruf gefunden? Lübeck wird in Zwickau geboren, die Eltern ziehen in die Region, eine erste Ausbildung im Handwerk ist nicht sein Ding, die Ausbildung in der Pflege dann aber doch. Robert Lübeck ist verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.