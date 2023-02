Ria Elisabeth Brauer stellt Bilder im Siedenburger Amtshaus aus

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Ria Elisabeth Brauer zeigt aktuell Bilder im Amtshaus in Siedenburg. © Könemann

Siedenburg – Die „Kunstpause“ im Siedenburger Amtshaus ist beendet: Es ist wieder bunt auf den Fluren des historischen Hauses. Dass der Frühling schon eingezogen ist, die Blumen blühen und der Krug gefüllt ist, dafür sorgt Ria Elisabeth Brauer. Die Künstlerin aus Mellinghausen zeigt einen Teil ihrer Werke.

39 Bilder hat sie für diese Ausstellung ausgesucht, mit ganz unterschiedlichen Motiven. Die Verwaltung der Samtgemeinde hat ja so viel Platz, freut sich Brauer. Kleinere Formate, große sind auch dabei. Wie groß dürften die Bilder denn sein, die man ausstellen kann? Andrea Havekost von der Siedenburger Samtgemeindeverwaltung will eigentlich keine Beschränkung angeben. Zu klären sind Optionen individuell. Ansprechpartnerin für künftige Aussteller ist Ingeborg Landwehr vom Verein „Kunst in der Provinz“, der das Amtshaus als möglichen Ausstellungsort gerne wieder in den Reigen mit aufnimmt.

Die Bilder von Ria Brauer sind während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen (montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich 14 bis 17 Uhr, donnerstags zusätzlich 14 bis 18 Uhr). Bis wann die Ausstellung von Ria Brauer zu sehen ist, steht noch nicht fest. „Wir schauen mal bis Ostern“, erklärt Havekost. „Och, ich habe noch mehr Bilder“, bietet Brauer an. Sie ist über Malkurse mit Marie Rosenau aus Varrel in die Malerei gekommen. Beruflich war sie engagiert als Erzieherin, „habe darauf mein Augenmerk gerichtet“. Erst als sie pensioniert wurde, griff sie zum Pinsel. Abstraktes ist nicht so ihr Ding. Die 82-Jährige genießt die Zeit an der Staffelei, die sie auch alle zwei Jahre in der Kirchdorfer Heide aufstellt, bei der Heide- und Moormalerei der Samtgemeinde Kirchdorf. Blumen, Natur, Stillleben, mediterranes Flair – das seien ihre Themen. Aber auch Häuser: „Ich habe schon etliche Aufträge bekommen von Menschen, die gerne ihr Haus gemalt bekommen möchten.“

Das Siedenburger Amtshaus als Sitz der Verwaltung werde durch die Ausstellung bereichert, freut sich Andrea Havekost. Ingeborg Landwehr und Ulrike Reinsch hatten zuletzt 2019 die Werke einer ihrer Malgruppen im Amtshaus gezeigt. Die Pandemie zwang zur Pause. Die Wände zieren gemeinhin Werke rund um die Ortsgeschichte. Nun sind es Bilder von Ria Brauer, die mit ihren Stillleben den Tisch reichlich deckt. Und da die Bilder trotz der frischen Farben an die alten Meister der Malerei erinnern, schließt sich der Kreis, denn sie harmonieren mit dem Ambiente des historischen Gebäudes.