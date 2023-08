Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung besteht seit 75 Jahren

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Spargeltour des Vereins hoch zu Ross 2016. © Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung

Bockhop – Am 6. März 1948 gründeten 27 Männer den „Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgegend“. Zu jener Zeit hatte jeder Landwirt mindestens ein Pferd im Stall. An den Wochenenden wurde es zum Sportkameraden, an den übrigens sechs Tagen tat es als Arbeitstier auf dem Acker, vor dem Heuwender oder vor der Kutsche seinen Dienst. Reithosen und Reitjacken fertigte Schneidermeister Karl Meyer aus alten Armeeuniformen an, Reitstiefel und Sättel wurden ausgeliehen.

Vereinsziel war laut Satzung, junge Landwirte und Bauernsöhne im Reiten, Fahren und in der Pferdepflege zu unterrichten, die Jugend im Wettkampf zu ertüchtigen, die Liebe zum Hannoverschen Pferde zu erhalten und zu erwecken und damit die einheimische Pferdezucht zu fördern und ihr zu dienen.

Noch vor der offiziellen Vereinsgründung entstand in einer Gemeinschaftsaktion der erste Reitplatz: Der gemeindeeigene, mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Sandstich auf dem „Wohlt“ wurde gerodet – mit Hacke und Schaufel. Und der tatkräftigen Unterstützung von Heinz Bückmann aus Campen, der als einziger im Dorf einen Trecker besaß. Das erste Reitturnier fand 1949 auf Rottmanns Hofweide statt, es war das erste große Fest im Kirchspiel Borstel nach dem Krieg.

Auf das Voltigieren legt der Verein heute seinen Schwerpunkt. © Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung

Bis 1957/58 besuchte man Turniere in der Umgebung mit Fuhrwerken, vor die zwei Pferde gespannt waren, sechs bis acht weitere wurden am Wagen festgebunden. Turnierteilnehmer wurden von den gastgebenden Vereinen beherbergt und beköstigt, weibliche Aktive waren die absolute Ausnahme. So weit der Blick in die Geschichte.

Heute legt der Verein seinen Schwerpunkt auf das Voltigieren. „Auch das war damals ein Männer-Ding; ganz anders als heute“, sagt Vorsitzende Amrei Brockmann. Von den aktuell 172 Mitgliedern, die aus der Samtgemeinde Siedenburg, aber auch aus dem Nienburger Bereich kommen, sind 62 Reiter im Alter zwischen vier und 32 Jahren in dieser Sparte aktiv. Zwei Turniergruppen (Alter: sieben bis 27 Jahre) sind im Leistungssport angesiedelt. Traditionell richtet der Verein jährlich zwei Turniere aus: ein Tonnenpferd-Turnier im Februar und ein großes Voltigierturnier im Juni. Vereinsaktivitäten – Training und Turniere – finden auf der „Eagle Free Ranch“ in Steyerberg-Staken statt, hier sind auch die vereinseigenen Pferde „Royal Fox“ und „Rudi“ einquartiert. Eine Reitsparte gibt es zurzeit nicht, einige Mitglieder starten jedoch für den Verein auf eigenen Pferden.

In hohem Tempo durch den Geländeparcours: Das Kutschenfahren wird im Reit- und Fahrverein noch immer gepflegt. © Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung

Amrei Brockmann: „Wir haben mit dem Voltigierangebot eine Nische für unseren Verein gefunden.“ Sechs Gruppen werden freitags und sonntags von ehrenamtlichen Trainern, die „den Sport und die Arbeit mit Menschen und Pferden lieben“, ausgebildet. Aktuell wird eine Warteliste für Voltigierer geführt.

An sportlichen Erfolgen nennt Kassenführerin Kerstin Schilde den dritten Platz bei der Bezirksmeisterschaft (2006), den ersten Platz bei der Kreismeisterschaft (2006) sowie den zweiten und dritten Platz auf Kreisebene in den Jahren 2007 und 2008. Das A und O sei, die Kinder zu fördern – jedes in seinem eigenen Tempo. Amrei Brockmann: „Der Spaß am Sport steht im Vordergrund.“

Auf einer Großveranstaltung in Nienburg: Heinrich Schierholz, Gerhard Oltmann, Werner Dieckhoff, Willi Ostermann und Werner Brüning (von links). © Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung

Froh ist der Vorstand, die schwere Zeit der Corona-Pandemie gut überstanden zu haben. Mit Online-Training oder Challenges habe man die Mitglieder in Bewegung und bei Laune halten können, niemand habe die Mitgliedschaft gekündigt. Charakteristisch für den Verein sei der enge Zusammenhalt sowie der Anspruch, hochwertige Preise bei den Turnieren bereitzustellen und trotzdem die Mitgliedsbeiträge möglichst im unteren Level zu halten.

Amrei Brockmann ist seit zehn Jahren Vorsitzende des Vereins. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören außerdem Benedikt Leidorf (2. Vorsitzender), Ilka Oltmann (Schriftführerin), Frederike Gerdes (Jugendwartin) und Kerstin Schilde an, sie ist seit 1995 für die Finanzen verantwortlich.

Für eine Jubiläumsfeier war turnierbedingt bisher keine Zeit, eine Festveranstaltung ist für Ende September geplant.

Auf der B 214 durfte zum Jubiläum des Schützenvereins Bockhop 1958 noch geritten werden – und das sogar in Kostümen. © Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung

Beim Tonnenpferdturnier in Borstel in diesem Jahr. © Reit- und Fahrverein Bockhop und Umgebung