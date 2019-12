Reif fürs Museum

Zwei der Fenster sind noch im Originalzustand an ihrem Haus erhalten, alle anderen haben Elisabeth und Jörgen Hastrup-Kiil erneuern lassen. Foto: Kurth-Schumacher

Harbergen – „Die alten Fenster sind zu schade, um sie zu entsorgen. Vielleicht gibt es irgendwann jemanden, der Verwendung dafür hat“, beschlossen Elisabeth und Jörgen Hastrup-Kiil, als sie ihr Haus in Harbergen vor acht Jahren energetisch sanierten. Die Eingebung hat sich als goldrichtig erwiesen: Zwei der Flügelfenster (Antikglas) mit Hamburger Fensterruderstange und geschwungenen, glasteilenden Holzsprossen im bunt gestalteten Oberlicht sind inzwischen im Museum „VILLUM Window Collection“ in Søborg bei Kopenhagen ausgestellt.

Elisabeth und Jörgen Hastrup-Kiil hatten die ehemalige Harberger Bahnhofsgaststätte 2008 erworben. Seitdem betreiben sie hier das Yoga-Kurszentrum „Harbergen Yoga Retreat“. Unter anderem bieten sie Wochenendkurse an, ihr Haus ist Pilgerstätte für Teilnehmer aus der ganzen Republik. „Nach zwei harten Wintern hatten wir uns entschlossen, die Fenster gegen originalgetreue doppelverglaste Nachbauten austauschen zu lassen“, erklärt Jörgen Hastrup-Kiil.

Dass zwei Originale in ihrer Heimat Dänemark ihre Bestimmung finden, hatte sich bei einer Familienfeier in Kopenhagen angebahnt. Elisabeth Hastrup-Kiil: „Wir sind mit dem Nachbarn unseres Neffen, einem ehemaligen Vertreter des Fenster-Herstellers Velux, über unsere eingelagerten Schmuckstücke ins Gespräch gekommen.“ Dieser zeigte sich von den Fotos begeistert und vermittelte den Kontakt zur „VILLUM Window Collection“.

In dem Museum wird anhand von 300 Ausstellungsstücken aus vielen Ländern und Epochen die Geschichte des Fensters, seine Bedeutung für die Lebensqualität der Menschen und ihren Zugang zu Licht, Luft und Sicht vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart dokumentiert. Das Museum kaufte zwei Fenster aus Harbergen an, finanzierte auch den Transport.

Familie Hastrup-Kiil wurde gebeten, Hintergrundinformationen nachzureichen. „Wir sind mit unseren Recherchen noch nicht ganz weit gekommen“, räumt Jörgen Hastrup-Kiil ein. „Wir wissen, dass das Haus 1920 von Friedrich Holle gebaut wurde und sein Bruder Dietrich hier eine Gaststätte betrieb. Nach seinem Tod im Jahr 1951 fiel das Haus an Familie Lühring. Von deren Erben haben wir die Immobilie erworben.“

Das Haus liegt an der ehemaligen Bahnlinie Nienburg – Diepholz – am letzten, im Jahr 1923 fertiggestellten Abschnitt der Kursbuchstrecke 219 a. In dieser Zeit entstanden Bahnhof und Gaststätte.

Jörgen und Elisabeth Hastrup-Kiil möchten wissen, wer der Architekt war und welche Handwerksfirmen an dem Bau beteiligt waren. Ihre bisherigen Bemühungen – Anfragen bei der Gemeinde und im Landkreisarchiv – haben bislang keine näheren Erkenntnisse gebracht.

Die Wahl-Harberger wären außerdem dankbar über Hinweise auf baulichen Parallelen zu anderen Bahnhofsgebäuden. Sie könnten möglicherweise auf den Architekten schließen lassen.

Anstoß für die Nachforschungen war die Anfrage des Fenster-Museums in Dänemark, es ist ihnen aber auch ein persönliches Anliegen, die Lücken zu schließen: „Wir sind sehr geschichtsinteressiert. Und in diesem Fall ganz besonders.“