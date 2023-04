Reha-Sport in Siedenburg hilft Patienten mit Herz-Lungen-Problemen

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Mitgliederzahl der Herz-Lungen-Sportgruppe, ehemals 30, hat sich durch die „Corona-Zwangspause“ deutlich reduziert. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Einige Übungen könnte man im Grunde auch allein zu Hause absolvieren, eine Alternative zum Training in der Herz-Lungen-Gruppe ist das für Martina Müller aber nicht: „Der gemeinschaftliche Reha-Sport macht Spaß und ist gleichzeitig Ansporn. Mir tut das sehr gut, zumal die Chemie unter uns stimmt.“ Aktuell zählt die Gruppe, die einmal wöchentlich im Studio „Casa Vitale“ in Siedenburg zusammenkommt, rund 15 Teilnehmer im Alter zwischen Anfang 50 und Ende 80.

Leiterin Gabriele Kettelhake, ausgebildete Fachübungsleiterin für Prävention und Rehabilitationssport, hat das Fitness-Programm für ihre Klientel „maßgeschneidert“ – auf der Grundlage von medizinischen und sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Die individuellen Voraussetzungen hat sie im Blick, eine regelmäßige Pulskontrolle der Teilnehmer zeigt, wer „am Limit“ ist und Pause machen sollte.

Ziele des Rehabilitationssports sind, die Patienten für ihre Erkrankung und deren Ursachen zu sensibilisieren, ihnen bei der Definierung ihrer Belastungsgrenze zu helfen, Alltagsbewegungen zu verbessern und neue Bewältigungsstrategien für Beruf und Alltag zu vermitteln.

Ulrike Weiß ist seit Oktober 2020 als internistische Hausärztin in Siedenburg tätig. Im Wechsel mit Dr. Gernot Fadenholz übernimmt sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst bei den Übungseinheiten. Von der Sinnhaftigkeit des Sportangebots ist sie überzeugt: „Die Übungen stärken Ausdauer, Kondition und Koordination. Bewegung ist im Grunde besser als jede Medizin.“ Zur Absicherung von Notfallsituationen, die bislang zum Glück noch nicht vorgekommen seien, liege für jedes Gruppenmitglied eine Akte mit den persönlichen Daten vor.

Die Übungen stärken Ausdauer, Kondition und Koordination der Teilnehmer. © Kurth-Schumacher

In der Regel tragen die Krankenkassen die Kosten für die Rehabilitationsmaßnahme. „Voraussetzung ist eine ärztliche Verordnung, die von der Krankenversicherung oder der Rentenversicherung vor Teilnahmebeginn genehmigt werden muss“, erklärt Ulrike Weiß das Prozedere. Damit die Übungsleiter und die Patienten selbst wissen, wie viel sie sich zumuten können, absolvieren die Teilnehmer vorab einen ärztlichen Belastungscheck.

Gabriele Kettelhake, Geschäftsführerin des Vereins für Fitness- und Rehasport, hat in Siedenburg fünf Reha-Sportgruppen ins Leben gerufen – unter dem Dach des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen. Das Angebot der Herz-Lungen-Gruppe richtet sich an Menschen mit kardialen Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen oder Herzklappenfehlern sowie an Patienten mit Beeinträchtigungen durch Bluthochdruck, nach einem Herzinfarkt oder einer Bypass-Operation. Auch Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen finden hier ein individuell angepasstes Sportprogramm.

Durch die „Corona-Zwangspause“ hatte sich die Mitgliederzahl der Herz-Lungen-Sportgruppe von ehemals 30 deutlich reduziert. „Es sind noch Plätze frei“, erklären Gabi Kettelhake und Ulrike Weiß. Bei mehr Teilnehmern könnte man die Gruppe teilen und jeden einzelnen noch besser fördern. Die Herz-Lungen-Sportgruppe trifft sich dienstags ab 15.30 Uhr in der Sportstätte „Casa Vitale“, Bockhoper Straße 3.

Gabriele Kettelhake ist ausgebildete Fachübungsleiterin für Prävention und Rehabilitationssport. © Kurth-Schumacher