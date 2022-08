Regionale Heizenergie ist gefragt in Mellinghausen

Fernwärmenetz

+ © Bartels Die Vorbereitungen für das erweiterte Fernwärmenetz haben (von links) Sebastian Klare, Cord Klare und Felix Klare in der Steuerung bereits getroffen. © Bartels

Mellinghausen – Für den Aufbau eines Fernwärmenetzes im Mellinghausener Ortskern ist die Zustimmung des Rates der Gemeinde Mellinghausen gefragt – dessen Mitglieder beraten darüber im Rahmen ihrer öffentlichen Sitzung am heutigen Donnerstag 19.30 Uhr im Hotel und Gesellschaftshaus Märtens.

Betrieben werden soll das Netz von der Klare Bioenergie GmbH & Co. KG, verantwortlich für das Projekt sind Cord Klare und seine Söhne Sebastian und Felix Klare. Der Ausgangspunkt liegt in der hofeigenen Biogasanlage der Familie, die Ende 2011 ans Netz ging. „Dabei ging es primär um Stromerzeugung“, erläutert Sebastian Klare. Mit der dabei entstehenden Wärme seien die eigenen Wohnhäuser und Stallungen sowie vier Nachbarhäuser versorgt worden. Schnell habe man festgestellt, dass mehr Wärme anfiel, als verbraucht werden konnte. In einem zweiten Schritt sei 2017 die Fernwärmeverbindung erweitert worden, um zusätzliche Gebäude wie den Dorfmarkt oder das Gemeindehaus anzuschließen. Zugleich habe man eine Notheizung installiert, um Ausfälle abzufangen.

Trotz dieser Vergrößerung sei noch Wärmeenergie verfügbar gewesen, sodass man einen Trockner installiert habe, um Getreide, Körnermais, Hackschnitzeln und Scheitholz die Feuchtigkeit zu entziehen – „damit war unsere Wärme eigentlich komplett ,vermarktet‘ “, sagt Sebastian Klare. Allerdings habe sich der Trockner als nicht sonderlich effektiv erwiesen, und so sei 2019 die Idee entstanden, auch den Kindergarten „Mützelzipf“ an das Netz anzubinden. Berechnungen hätten ergeben, dass genug Wärme verfügbar wäre, um zusätzlich die Gebäude im Karree zwischen der Dorfstraße, dem Siedenburger Kirchweg und der Straße „Am Dorfe“ anzuschließen.

Projekt war bereits gestoppt

Daraufhin seien erste Gespräche mit Anliegern geführt worden, es habe Informationsveranstaltungen gegeben, coronabedingt teilweise im Garten der Familie, mit reichlich Abstand zueinander und Masken. „Es gab aber nur wenig Interesse“, räumt Sebastian Klare ein. Die anderen Energieträger seien zu diesem Zeitpunkt noch sehr günstig gewesen, und auch die Bürokratie beim Beantragen von Fördermitteln habe manchen Interessenten im Weg gestanden.

Insgesamt habe knapp die Hälfte der möglichen Nutzer zugesagt, sich anschließen lassen zu wollen, aber das wäre nicht rentabel gewesen: „Deswegen haben wir Ende 2021 die Sache schon abgeblasen und das allen Interessenten mitgeteilt.“

Anschlussquote von gut 80 Prozent bisher

Einer davon, Dr. Burkhard Beyer, habe die Initiative ergriffen und eigenständig noch mal mit infrage kommenden Haushalten gesprochen. Daraufhin seien so viele Interessenten hinzugekommen, dass gerade die Grenze der Rentabilität erreicht worden sei. „Wir haben die Planungen wieder aufgenommen. Und dann brach der Krieg in der Ukraine aus – da kam noch mal ein richtiger Schub.“ Inzwischen hätten mehr als 40 Haushalte, inklusive DRK-Tagespflege, Kindergarten und Feuerwehr, den Anschluss beantragt, „das ist eine Anschlussquote von gut 80 Prozent.“ „Ideal wäre, wenn alle ihr Haus anschließen ließen“, sagt Cord Klare, und Felix Klare ergänzt: „Das ist eine Win-win-Situation für alle.“

Die Gründe für die Entscheidung, soweit er sie von den Anschlusswilligen erfahren habe, seien ganz unterschiedlich: Manchen sei von ihren Energieversorgern der bisherige Vertrag gekündigt worden, sodass sie in die Grundversorgung fielen, andere wollten den Anschluss nutzen, um für einen möglichen Verkauf den Wert ihrer Immobilie zu steigern, berichtet Sebastian Klare.

+ Bereits rechtzeitig gesichert haben die Betreiber das nötige Material für die Fernwärmeleitungen. © Bartels

Der Anschluss ist für die Haushalte allein schon aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhaft: Laut des Vergleichsportals „Verivox“ beträgt der Neukundenpreis für die Kilowattstunde Erdgas aktuell (Stand: 16. August) 28,4 Cent – und damit mehr als vier Mal so viel wie die Kilowattstunde Fernwärme aus der Biogasanlage. „Wir haben den Preis schon erhöht, um den Wegfall der Förderung langfristig auszugleichen“, so Sebastian Klare, „aber wir werden den Preis jetzt nicht noch mal erhöhen, um ihn an die Marktlage anzupassen.“

Vom Gemeinderat ist nun die Zustimmung erforderlich, dass die Leitung auf öffentlichem Grund verlegt werden darf. Wenn der Rat zustimmt, können die Arbeiten umgehend erfolgen: „Der Tiefbauer wartet nur auf das Okay.“ Somit könnte bereits Ende August damit begonnen werden, die Gräben für die 1,9 Kilometer lange Hauptleitung zu ziehen. Für die Erweiterung könne die vorhandene, etwa einen Kilometer lange Leitung nicht verlängert werden, weil deren Leitungsquerschnitt zu gering sei. Zudem würden zwei 15 Meter hohe Wärmespeicher mit einem Fassungsvermögen von jeweils 96 Kubikmeter errichtet – für Zeiten, in denen von den Haushalten weniger Wärme abgenommen wird, denn: „Meistens wird die Wärme morgens oder abends gebraucht, zum Duschen“, weiß Sebastian Klare. Insgesamt rechne man für das Projekt mit Investitionskosten in Höhe von rund 900 000 Euro abzüglich Fördermittel. Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten befürchten die Initiatoren nicht: „Das Material haben wir schon alles auf Lager“, verrät Cord Klare. Geplant sei, noch in diesem Jahr die Haushalte zu versorgen: „Vielleicht fließt schon zu Weihnachten die Wärme durch das Netz“, stellt Sebastian Klare in Aussicht.