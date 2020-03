„Rechnen zeitnah mit Baubeginn“

Volksbank investiert eine Million Euro in Geschäftsstellen-Neubau in Borstel

+ Vor dem Baugrundstück in zentraler Lage an der B 214: Projektleiter Detlef Imsande, Heino Kammann (Geschäftsstellenleiter Siedenburg), Frederik Neumann (Service-Kundenberater Borstel) und Vorstandsmitglied Heinrich Gödke (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Borstel – „Die Planung ist abgeschlossen, wir rechnen zeitnah mit dem Baubeginn“, sagt Heinrich Gödke, Vorstandsmitglied der Volksbank Sulingen, beim Ortstermin in Borstel: Östlich des Verbrauchermarkts an der Sulinger Straße soll eine neue Geschäftsstelle entstehen, in der die Mitarbeiter ab Mitte nächsten Jahres Kunden aus den Bereichen Siedenburg, Pennigsehl und Borstel betreuen werden.