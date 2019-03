Publikum kommt Astrid Lindgren nahe

Siedenburg: Peter von Sassen macht Lust auf Literatur einer besonderen Frau und auf Smaland

+ Peter von Sassen beschrieb Astrid Lindgren als durchweg positiven Menschen. Foto: Kurth-Schumacher

Siedenburg - Von Martina Kurth-schumacher. „Seit Tagen ist unser Ort im Astrid-Lindgren-Fieber“, sagte Sonja Schweers am Freitagabend bei der Begrüßung der 150 Gäste im Hotel Block in Siedenburg. Das große Interesse an dem Vortrag über die schwedische Kinderbuchautorin gehe sicher auch auf „Stargast“ Peter von Sassen zurück, vermutete die Vorsitzende des Landfrauenvereins Borstel: „Er ist hier ungefähr genauso bekannt wie Astrid Lindgren.“