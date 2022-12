Posaunenchor Borstel: Ein Flügelhorn für sieben Bläser

Von: Harald Bartels

Borstel – Vor 75 Jahren wurde der Posaunenchor Borstel gegründet. Sein Jubiläum feiert das Ensemble nun am kommenden Sonntag, 18. Dezember, im Rahmen eines musikalischen Adventsgottesdienstes in der Sankt-Nicolai-Kirche in Borstel.

Ein Missionsfest im August 1947 war der Anlass zur Gründung des Chores, der sich zusammensetzte aus dem damaligen Borsteler Pastor Wilhelm Ernst Rudolf Lenthe, drei Diakonen des 1943 aus Hannover nach Borstel evakuierten Erziehungsheimes des Stephansstiftes sowie aus zwei Bewohnern des Altenheims der aus Sachsen geflohenen Herrnhuter Brüdergemeinde, verstärkt um den „musikliebenden Sohn“ eines der Senioren, wie aus der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen hervorgeht.

Für die sieben Bläser stand zunächst allerdings nur ein Flügelhorn zur Verfügung. Weitere Instrumente lieh man sich aus dem Pfarramt Erichshagen und vom Stephansstift aus Hannover, von wo auch Bücher beschafft wurden. Undichte Stellen an einer Posaune lötete August Meyer aus Borstel, sodass der 70. Geburtstag der Ehefrau des Pastors als Generalprobe dienen konnte, bevor zum ersten Mal unter den Eichen auf dem Hof Kuls in Bockhop musiziert wurde.

Noch innerhalb des ersten Jahres wuchs der Posaunenchor auf zwölf Mitglieder an. Die Leitung hatte Diakon Albert Graf inne, der, ob seiner Strenge, nur „Vater Graf“ genannt wurde.

Ihm folgte 1955 Diakon Alfred Kernbach nach, der sich um die Ausbildung des Bläsernachwuchses kümmerte: Die Neulinge erhielten zunächst Einzelunterricht bei ihm zuhause und durften, in der Regel nach zwei Jahren, dem Chor beitreten, der ab 1969 auch Bläserinnen aufnahm. Bis 1978 lernten rund 70 junge Menschen bei Kernbach das Spielen eines Blasinstruments.

Seine Nachfolge trat Diakon Gerhard Meyer an, zugleich Leiter der Grundschule Borstel. Er beendete den Einzelunterricht und weitete die Bläserausbildung aus: Bis 1981 wuchs der Posaunenchor Borstel auf rund 50 Mitglieder, und 1983 bildete sich zudem ein Instrumentalkreis mit Streichern und Blockflöten.

Von 2004 an leitete Anne-Christin Falldorf den Chor, bevor Gerhard Meyer im Folgejahr noch einmal einsprang. Seit 2006 steht Ewald Märtens dem Chor vor.

Neben der Begleitung der Gottesdienste in Borstel und Pennigsehl gehörten diverse Auftritte bei Veranstaltungen im Ort zu den Aktivitäten des Chores. Über viele Jahre gab es Pfingstfahrten des Bläsernachwuchses, und mehrfach richtete man das Kreisposaunenfest aus.

Derzeit bestehe der Chor aus neun aktiven Bläserinnen und Bläsern, zudem habe man drei Gastbläser, die aber aus beruflichen Gründen nicht immer zur Verfügung stünden, berichtet Märtens.

Das Gewinnen von Nachwuchs sei schwierig geworden, räumt er ein: Dietrich Schumacher sei mit 83 Jahren aktuell der Älteste und bereits seit 70 Jahren dabei. Das Beherrschen eines Blasinstrumentes erfordere viel Übung – besonders, wenn in einem Chor mitgeblasen werden soll. Die erhoffte Unterstützung von weiterführenden Schulen sei bisher ausgeblieben. „Ich habe immer noch die Hoffnung, dass von den ausgebildeten Bläsern doch der eine oder andere wieder zum Chor zurückfindet; Instrumente sind genug vorhanden“, sagt der Chorleiter. „So lange wir ,blasfähig‘ sind, machen wir auch weiter.“

Im Gottesdienst am Sonntag, der um 17 Uhr beginnt, gibt der Chor wieder Kostproben seines Könnens. Im Anschluss bitten die Mitglieder zu einem Jubiläumsempfang in der Kirche.