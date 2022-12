Perisan Defli: Als Beraterin in der Rolle der Kundin

+ © grafiert. Foto: Privat Auf dem „roten Teppich“: Am Eingang wurde Perisan Defli, wie die übrigen Teilnehmer auch, © grafiert. Foto: Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Normalerweise ist Perisan Defli, Leiterin der Sparkassengeschäftsstelle Siedenburg die Fachfrau für Finanzfragen ihrer Kunden. Nun wechselte sie aber die Perspektive und nutzte die Gelegenheit, um bei einer Veranstaltung im Berliner Axel-Springer-Haus Fragen zu richten an Prominente und ihre finanziellen Ratgeber.

Siedenburg / Berlin – Seit 2020 leitet Perisan Defli die Geschäftsstelle der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz in Siedenburg. Nun schlüpfte die erfahrene Finanzexpertin aber einmal in die Rolle der Kundin – als Teilnehmerin am „Verbraucher-Dialog“ der „Bild“-Zeitung in Berlin.

Sie sei auch Leserin des renommierten „Handelsblatts“ betont Defli lachend, aber als die Boulevardzeitung ihren „Verbraucher-Dialog“ zum Thema Finanzen ankündigte, bewarb sie sich. „Ich fand das Thema interessant, und als Sparkassen-Mitarbeiterin bin ich Teil des Themas.“ Zudem habe sie wissen wollen, was andere darüber denken.

Als Bewerbung musste die Fachfrau neben Name, Anschrift, Alter und Foto auch eine Frage, die sie an die Expertenrunde stellen wollte, einsenden. Mit Erfolg: Sie wurde eingeladen als eine von 30 Teilnehmern an der Veranstaltung im Axel-Springer-Haus in Berlin.

Beim Eintreffen am Veranstaltungsort sei es zunächst über einen „roten Teppich“ gegangen, wo alle Teilnehmer fotografiert wurden. Anschließend standen mehrere Gesprächsrunden mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen an zu den Themen Energiesparen, Immobilien und Geldanlage. Dazwischen gab es Kurzvorträge von Prominenten wie Unternehmer Carsten Maschmeyer oder Ex-Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU).

„Ich war total aufgeregt“, bekennt Defli, als sie vor der Expertenrunde saß. Sie selbst habe die Gruppe gefragt, was sie angesichts wieder steigender Zinsen von Bausparverträgen gerade für junge Menschen halten. Bausparen sei nicht der Favorit der Fachleute gewesen, sie hätten eher ETF-Sparpläne (börsengehandelte Investmentfonds, die Redaktion) empfohlen. Am meisten imponiert habe ihr aber das Referat von Maschmeyer – weil es in der Ausrichtung deutlich konservativer war. Wie realitätsnah und umsetzbar der Ratschlag in der heutigen Zeit noch ist, muss jedoch jeder selbst beurteilen. Maschmeyer habe empfohlen, jeder Bürger solle drei Nettogehälter für Notfälle beiseitelegen, sich ein Eigenheim als Alterssicherung zulegen und in Wertpapiere nur Geld investieren, das man übrig habe. Für diese Geldanlage brauche es aber Geduld und Zeit.

+ Perisan Defli mit Erik Podzuweit, CEO der „Scalable Capital GmbH“. © Privat

Gut gefallen hatten Perisan Defli aber auch „Promi-Makler“ Marcel Remus oder Erik Podzuweit, Gründer und CEO der Wertpapierhandelsplattform „Scalable Capital “. Zum Abschluss hätten die Teilnehmer noch beim Essen mit den Experten ins Gespräch kommen können – „erst da habe ich mich als Geschäftsstellenleiterin zu erkennen gegeben“, verrät Defli.

Die Veranstaltung sei gut organisiert gewesen: „Das war ein schönes Erlebnis.“ Auch die Fachleute, die sonst in ganz anderen Kreisen verkehren, hätten die Informationen auch für Laien verständlich vermittelt: „Sie haben die Leute gut abgeholt.“

Sie selbst sei privat dabei gewesen und habe dafür zwei Tage Urlaub genommen. Allerdings werde sie einiges davon mitnehmen in ihren beruflichen Alltag: „Ich wurde in meinem Wissen bestärkt und bin als Beraterin auf einem guten Weg.“ Sie sei vielleicht etwas konservativ, aber sie wolle nun den Fokus mehr auf Wertpapiere legen. Fest steht laut ihrer Überzeugung: „Als Sparkasse brauchen wir uns nicht zu verstecken.“