Oyle verlässt den Schützenverband

Borstel – Bei der jüngsten Generalversammlung des Schützenverbandes „linkes Weserufer“ gehörten dem Verband noch 20 Vereine an: Ab dem 1. Januar 2020 reduziert sich die Zahl um den Schützenverein Oyle.

Zur jüngsten Versammlung begrüßte Vorsitzender Ewald Märtens 87 Schützen im Staffhorster Gasthaus Wolters. Gastgeber der Versammlung war der Schützenverein Staffhorst-Harbergen-Dienstborstel.

Märtens zog ein positives Fazit: Die Schießveranstaltungen waren sehr gut besucht und es wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. Einziger Wermutstropfen: Bei der Jugend ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die jahresbesten Schützen wurden mit einer Medaille und einer Urkunde ausgezeichnet. Die Sieger im Rundenwettkampf „Luftgewehr“ sind Maybritt Falldorf (SV Bockhop, Jugend), Karin Bösselmann (SV Bockhop, Damen) und Carsten Linderkamp (SV Sieden, Herren). Im KK-Wettkampf gewann Jürgen Siemering (SV Holte-Langeln). Bei den Wahlen wurde Verbandsschriftführer Lutz Märtens (SV Borstel) einstimmig im Amt bestätigt. Beschlossen wurde, dass auch im nächsten Jahr ein Verbandsschützenfest stattfindet. Bereits feststehende Verbandsveranstaltungen für das Jahr 2020 sind das Jugendpokalschießen am Sonntag, 8. März 2020, in Binnen (Ausrichter: SV Binnen), das Damen-Pokalschießen am Sonntag, 29. März 2020, in Marklohe (Ausrichter: SV Lemke), das Herren-Pokalschießen am Sonntag, 5. April 2020, in Marklohe (Ausrichter: SV Lemke), der Luftpistolenwettkampf am Freitag, 9. Oktober 2020, in Binnen (Ausrichter: SV Binnen) sowie die Jahreshauptversammlung, die für Freitag, 20. November 2020, in Bühren (Ausrichter: SV Bühren) geplant ist.