Oltmann gibt nach Jahrzehnten Vorsitz der Bockhoper Schützen ab

Tradition hat die Mitternachtsshow beim Schützenfest zum „Proclaimers“-Hit „500 Miles“ – da wird Erwin Oltmann (Mitte) wohl auch künftig auf der Bühne stehen. © Frauke Wiegmann

Bockhop – Leicht fällt es Erwin Oltmann nicht, als erster Vorsitzender des Schützenvereins Bockhop abzutreten, aber die Gelegenheit ist günstig: Es gibt eine potenzielle Nachfolgerin – ein Glück in Zeiten, in denen die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit in den Vereinen allgemein schwindet.

„Unsere jüngeren Mitglieder kennen nur Bayern als Meister und Erwin als Vorsitzenden“, heißt es aus dem Vorstand. Ab 1985 war Oltmann stellvertretender Vorsitzender, 1992 übernahm er von Heinrich Bollmann den Chefposten. Bei den Wahlen 2016 und 2019 hatte er seinen möglichen Rücktritt angekündigt. „Jetzt ist es so weit, sonst glaubt das keiner mehr“, sagt der 66-Jährige schmunzelnd.

Wie jeder im Dorf ist er dem Schützenwesen eng verbunden, mit seinem Engagement setzte er die Familientradition fort: Auch sein Vater Gerhard war neun Jahre im Vorstand, mit ihm holte er 1969 die doppelte Königswürde ins Haus Oltmann. Weitere Titel heimste er 1976 als Erntekönig (mit Sabine Denker, geborene Werner), 1994 als Schützenkönig sowie 2010 und 2011 als König des Schützenverbandes Linkes Weserufer ein. 2004 war er Prinzgemahl an der Seite seiner Ehefrau Martina.

Erwin Oltmann blickt zurück: „Nach unserem 100-jährigen Vereinsbestehen 1988 ging es mit den Schützenfesten bergauf.“ Der damalige Vorstand riskierte trotz „wenig Geld auf dem Konto“ Livemusik am Freitag und Sonntag. Unter anderem verpflichtete er Ende der 1990er die „Sonnwend Buam“ aus Ruhpolding, andere angesagte Bands erwiesen sich als Besuchermagnete, bescherten beträchtliche Einnahmen und damit ein solides finanzielles Polster. So konnte sich der Verein – er richtet die Feste seit Jahrzehnten in Eigenregie aus – 2019 etwa den Fanfarenzug aus Lindau „gönnen“, der 120 Mitglieder zum gemeinsamen Ausmarsch motivierte.

Als nicht mehr zeitgemäß hätten sich der Beat-Abend vor dem Schützenfest, das Schweinepreisschießen und der Preisdoppelkopfabend erwiesen, sagt Oltmann: „Die jungen Leute kann man dafür nicht mehr begeistern.“ Froh ist er, dass aus der Mitte des Vorstandes immer wieder gute Ideen kommen – etwa die Aktion „Schützenfest to Huus“: Im Coronajahr 2021 versorgte der Verein seine Mitglieder mit Bier, Schnaps und Currywurst im Glas „to go“.

Das größte Highlight seiner Amtszeit sei das Jubiläum 2013 gewesen, betont Erwin Oltmann; nicht nur für ihn persönlich, sondern für das ganze Dorf und für auswärtige Gäste. Viele gute Gedanken aus den Arbeitsgruppen waren in das Erfolgsprojekt geflossen – angefangen bei der beleuchteten Krone in der Ehrenpforte über die Erstellung einer Festschrift und den Kauf von Krawatten mit Schützenvereinslogo bis zur Verpflichtung der „Max Band“.

Leicht fällt es Erwin Oltmann nicht, als erster Vorsitzender des Schützenvereins Bockhop abzutreten. © Karla Bär

Ob bei der Jahreshauptversammlung am 21. Januar alle Vorstandsämter besetzt werden können, steht in den Sternen. Als sicher gilt das „Aufrücken“ von Inken Köster als Vorsitzende, allerdings hat bisher niemand Ambitionen, den Stellvertreterposten zu übernehmen. Oltmann ist zuversichtlich: Dass der Verein des 240-Seelen-Ortes 192 Mitglieder zählt, spreche für sich, und in der 135-jährigen Vereinsgeschichte habe man noch nie die Republik ausrufen müssen, obwohl es einige Male „kurz vor knapp“ gewesen sei.

Spaß habe ihm die Arbeit immer gemacht, unterstreicht Erwin Oltmann. Sein Ehrenamt konnte er nicht zuletzt dank des Rückhalts seiner Familie mit vollem Einsatz ausüben – eine große Herausforderung, vor allem bis zur Aufgabe der Milchviehhaltung 2011. Dass es in einem Jahr keine musikalische Begleitung des Ausmarsches gab, weil er vergessen hatte, einen Spielmannszug zu engagieren, steht auf der übersichtlichen Liste von Pannen. Das ist ebenso vergessen wie kleine Auseinandersetzungen in Stresszeiten. „Mit Erwin kann man sich streiten, aber er ist nicht nachtragend“, bescheinigen ihm seine Vorstandskollegen.

Wenn künftig Not am Mann sei, werde er einspringen, verspricht Oltmann, allerdings ohne seinen Nachfolgern das Heft aus der Hand zu nehmen. Eine Ausnahme: Eine Neubesetzung der seit über 15 Jahren traditionellen Mitternachts-Bühnenshow beim Schützenfest zu „500 Miles“ von „The Proclaimers“ mit Jana Brümmer, geborene Wulferding, ist undenkbar.

