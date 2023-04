Offene Dart-Übungsgruppe des Schützenvereins Siedenburg startet

+ © Schützenverein Siedenburg Die Teilnehmer des ersten Dartabends beim Schützenverein Siedenburg. © Schützenverein Siedenburg

Siedenburg – „Eine Zielscheibe gibt es – aber es muss bei Schützen nicht immer ein Gewehr sein, mit dem auf sie gezielt wird, das zeigt die neue offene Dart-Übungsgruppe des Schützenvereins Siedenburg“, teilt Maren Knoop für den Vorstand mit: Jetzt wurden zum ersten Mal Pfeile geworfen, „Geübte und Neulinge trafen sich, um gemeinsam Dart zu spielen.“

Den Stein des Anstoßes hatte in der jüngsten Jahreshauptversammlung des Schützenvereins im November 2022 Marcel Lockwald gegeben (wir berichteten). Er schlug vor, unter dem Dach des Schützenvereins einen Spielbetrieb für das Dartspiel aufzubauen. „Bei den Mitgliedern fiel dieser Vorschlag auf fruchtbaren Boden, Unterstützerinnen und Unterstützer waren schnell gefunden und so konnten Marcel Lockwald und Björn Fortkamp, zusammen mit Zimmermeister Andreas Logemann aus Siedenburg, drei Dart-Stände bauen, testen und jetzt offiziell ,in Betrieb nehmen‘ “, berichtet Maren Koop.

Geplant sei, den Dartsport als Vereinszweck mit in die Satzung aufzunehmen. „Über die dafür erforderliche Satzungsänderung kann aber erst in der nächsten Jahreshauptversammlung im November 2023 abgestimmt werden. Bis dahin hoffen Marcel Lockwald, Björn Fortkamp und der Vorstand, dass sich möglichst viele interessierte ,Pfeilenthusiasten‘ zu den Übungsabendenden einfinden und Spaß daran haben werden, in lockerer Runde ein paar Darts zu werfen.“

Von der Resonanz am ersten Übungsabend seien jedenfalls alle Verantwortlichen begeistert gewesen.

Ab kommendem Donnerstag, 4. Mai, soll an jedem zweiten Donnerstag ab 19 Uhr im Schützenhaus in Siedenburg geübt werden. Maren Knoop: „Alle Interessierten sind herzlich willkommen!“