Nikolaus in der Kuschelecke

STAFFHORST - Ein ganzer Tag der Vorbereitung für vier Stunden Weihnachtsmarkt: Lohnt sich der Aufwand? Die Antwort der Dorfgemeinschaft Staffhorst-Harbergen-Dienstborstel war ein klares „Ja“.

„Wenn wir keine Lust dazu hätten, würden wir das nicht machen. Schon am Aufbau waren vier Vereine beteiligt, alle mit starker Besetzung; das macht einfach Spaß“, unterstrich Gert Lüschow. Die Initiatoren hatten Holzhütten aus der Umgebung ausgeliehen, im Innenhof des Gasthauses Wolters aufgebaut und das Gelände festlich geschmückt. Die Resonanz auf den „Staaster Wiehnachtszaubers för Lütsche und Grode“ war groß: Das Organisations-Team freute sich über „volles Haus“.

Zu den 15 Ausstellern gehörten Hobbykünstler, Kunsthandwerker, Anbieter von regionalen Spezialitäten und die örtlichen Vereine. Der SV Staffhorst hatte sein Sortiment an Fanartikeln, Klassiker: Regenschirme und Schals, aufgestockt: In diesem Jahr boten sie erstmals Turnbeutel mit Vereins-Logo an.

Am Rande suchte die Führungsriege einen Fußballbetreuer für die Mädchen. „Nebenbei“ war auch bei der Feuerwehr Programm. „Wir machen heute keine aktive Mitgliederwerbung, sondern zeigen Präsenz“, sagte Tobias Nill: „In vielen Gesprächen haben wir Fragen zu unseren Aufgaben beantwortet, Einsätze sind in Staffhorst ja zum Glück selten.“

Auf dem Weihnachtsmarkt waren die Blauröcke auch in diesem Jahr unter anderem für die offenen Feuerstellen zuständig.

Am Verkaufstisch der Theatergruppe standen die Kunden „Schlange“. Heinrich Klusmann und Klaus Asendorf konnten ihren Fans am vierten Tag nach Vorverkaufsbeginn jedoch nur noch Restkarten anbieten: „Wir haben schon weit über 800 der insgesamt 900 Karten vergeben. Ein paar Lücken gibt es noch für die Vorstellung in Verbindung mit Italienischem Büfett und für die Kaffeeveranstaltung“, erklärten die Theaterspeler, die für die kommende Saison erstmals sieben Aufführungen geplant haben.

Der jungen Generation wurde viel geboten. Anlaufstellen waren das Stockbrotfeuer und der Basteltisch, aber auch das Bilderbuch-Kino. Anja Werner, die in dieser Aktion ihre persönliche Berufung gefunden hatte, lud stündlich zur Vorstellung „Nikolaus und der dumme Nuck“ in die Kuschelecke hinter der Bühne ein. „Das hier ist eine schöne Gelegenheit, die Kinder für Bücher zu begeistern“, betonte sie und freute sich, dass ihre vier Vorstellungen von jeweils bis zu 25 Zuhörern besucht wurden.

Nach dem Glockengeläut um 18 Uhr beendeten die „Lustigen Siedesänger“ (Leitung: Christoph Lüschow) das offizielle Programm mit einem Konzert und Liedern zum Mitsingen.

„Spenden und der Erlös aus der Kaffeetafel sind für einen guten Zweck bestimmt“, kündigte Ute Lüschow dann an: „Wahrscheinlich werden wir damit die Jugendarbeit in unserer Gemeinde unterstützen.“ - mks