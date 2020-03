Neues Domizil steht im Mittelpunkt

Mellinghausen – Der voraussichtliche Umzug in ein neues Domizil und die Erneuerung des Maibaums waren zentrale Themen der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Mellinghausen-Ohlendorf-Brake-Maasen, zu der sich in der vergangen Woche 47 der 131 Mitglieder im Gesellschaftshaus Märtens eingefunden hatten.

„Stillstand ist toxisch für unser Vereinsleben. Wir wollen und müssen Fortschritte erreichen“, erklärte Vereinsvorsitzender Werner Siemers. In den von der Samtgemeinde zur Verfügung gestellten Räumen in der ehemaligen Mellinghäuser Grundschule fühle man sich wohl, dennoch hemme die Tatsache, dass der Heimatverein sie nur für begrenzte Zeit nutzen kann, die Entwicklung. Siemers: „Ein Ausbau zur Begegnungsstätte ist ausgeschlossen.“

Renate Henke teilte mit, dass der Vorstand Verhandlungen mit dem Besitzer des Hauses der früheren Bäckerei Früchtenicht in Mellinghausen aufnehmen wird. Der Eindruck nach der Besichtigung des Objekts: „Es ist viel zu tun, aber die Mühe lohnt sich.“ Der Vorstand hofft auf tatkräftige Hilfe der Vereinsmitglieder, wenn die Idee in die Tat umgesetzt wird. Samtgemeindedirektor Rainer Ahrens und Bürgermeister Günther Riedemann sagten spontan ihre Unterstützung zu, etwa bei der Beantragung von Fördermitteln.

Werner Siemers stellte in seinem Geschäftsbericht den Gemeinsinn des Vereins heraus. Er spiegele sich nicht nur im neuen Emblem wider, sondern auch in der Praxis, sagte er mit dem Hinweis auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Landjugend MOMB, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes und dem Verein KULTURbunt.

Für 2020 plane man einen Besuch im Hauswirtschaftsmuseum in Bremen, eine Führung durch die Dokumentationsstelle der ehemaligen Pulverfabrik in Liebenau, einen Aktionstag in der Heimatstube in Mellinghausen, eine Fahrt ins „Alte Land“ und die traditionelle Adventsfeier im Gemeindehaus der Kirche.

Die Erneuerung des Maibaums am Sportplatz in Mellinghausen, der zurzeit 31 Embleme trägt, erforderte Abstimmungen über seinen Standort und seine Beschaffenheit. Der Holzmast wird laut Beschluss durch einen Metallmast ersetzt, da dieser standsicherer ist und kostenaufwendige wiederkehrende Instandsetzungen vermieden werden. Sobald es das Wetter erlaubt, soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Der Kassenbericht von Ursel Osterloh erfuhr einhellige Zustimmung. Ulrike Beyer löst den satzungsgemäß ausgeschiedenen Jürgen Lober als Kassenprüferin ab. Schriftführer Gerd Meyer warb für Buch und Film des Kreisheimatbundes Diepholz zum Thema „Gaststätten im Landkreis Diepholz vom 17. Jahrhundert bis heute“. Er hob dabei die Mitwirkung des inzwischen verstorbenen Ehrenvorsitzenden Wilfried Labbus hervor. Ihm sei es zu verdanken, dass auch die örtliche Gastronomie Berücksichtigung gefunden habe.