Neuer Vorstand für den Förderverein der Grundschule

Siedenburg - Wenn ihre Kinder die Grundschule verlassen, beenden die Eltern zumeist auch ihr Engagement in den Vereinen rund um die Grundschule.

Daher formierte sich jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule am Speckenbach in Siedenburg ein neuer Vorstand.

Sonja Küfe (seit sieben Jahren im Vorstand, davon fünf als Vorsitzende), Kassenwartin Bianca Krücke (seit fünf Jahren im Vorstand), Schriftführerin Angela Peter (seit fünf Jahren im Vorstand) und Nadine Hasselhop (seit zwei Jahren Beisitzerin) stellten sich nicht erneut zur Wahl.

Dem neu gewählten Vorstand gehören nach der Abstimmung an als Vorsitzende Angela Lüchau (vorher: Stellvertreterin), Meike Buchholz-Reinkober und Jörg Arndt (beide stellvertretende Vorsitzende), Kassenwartin Kathleen Heinrich, Schriftführerin Vivien Voß-Schierholz sowie die Beisitzerinnen Simone Olschowsky, Elena Dammeyer und Anja Böhne.

Nach einigen Jahren besonderer Herausforderungen mit dem Höhepunkt der Organisation des von Eltern geleisteten Umzugs der Schulstandorte Mellinghausen und Borstel nach Siedenburg im Sommer 2016, habe sich der Förderverein, der seit der Zusammenlegung „Förderverein der Grundschule am Speckenbach e.V.“ heiße, etabliert und werde sowohl von Eltern als auch von Lehrern wertgeschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Ihm gehören derzeit rund 120 Mitglieder an.

Im vergangenen Jahr haben die Förderer Headsets für Aufführungen angeschafft sowie gemütliche Sitzmöbel zum Lesen, Vorlesen und Ausruhen zur Verfügung gestellt. Finanziell unterstützt werden wiederkehrende Projekte wie etwa „Die große Nein-Tonne“ und „Mein Körper gehört mir“.

Dank der Mitgliedsbeiträge und diverser Spenden stehe dem neuen Vorstand ein sehr positiver Kassenbestand zur Verfügung. Die nächste Ausgabe steht bevor: Buchpreise für die besten Leser beim Vorlesewettbewerb.