Neue Dorfhelferin kommt aus Borstel

Borstel – Mit einer Aussendungsfeier im evangelischen Dorfhelferinnenseminar in Loccum wurde der jüngste Weiterbildungskurs zur Dorfhelferin beendet.

Unter den Absolventinnen, die „in Zukunft Farbe in das Leben der Familien bringen, wie sie selbst es während der Aussendung formulierten“: Birgit Peschke aus Borstel. 14 Monate dauerte die Weiterbildung zur „Geprüften Fachkraft in Haushaltsführung und Familienbetreuung in Haushalten landwirtschaftlicher Betriebe (Dorfhelferin / Dorfhelfer)“, die mit einer Prüfung vor der Landwirtschaftskammer abschließt. „Wir wurden sehr gut auf die Prüfung vorbereitet“, lobte Birgit Peschke. Diese Vorbereitung habe sich gelohnt, wie es seitens des Prüfungsausschusses der Landwirtschaftskammer hieß: Es habe das beste Notenergebnis seit zwölf Jahren gegeben.

Die Ausbildung umfasste zehn Fächer, unterrichtet durch sieben Lehrkräfte an 94 Tagen in Blockunterrichtswochen, dazu mussten fünf Praktika absolviert, drei Klausuren und eine Facharbeit geschrieben werden. „Es war ein würdiger Abschluss einer anspruchsvollen Ausbildung“, freut sich Gitta Matthes, Leiterin des Dorfhelferinnenseminars. Jetzt sollen Familien in Not vom Können und dem persönlichen Einsatz der neuen Dorfhelferinnen profitieren.

Renate Kräft, Geschäftsführerin des Evangelischen Dorfhelferinnenwerkes, ist froh, dass dieser Kurs auch in kleiner Runde durchgeführt wurde (insgesamt gab es nur drei Teilnehmerinnen), denn der Fachkräftemangel mache auch vor dem Dorfhelferinnenwerk nicht halt, Nachwuchs sei gefragt.

Ausbildungskonzept wurde angepasst

Das Ausbildungskonzept sei angepasst und attraktiver gestaltet worden, so dass der Spagat zwischen Familie, Beruf und Weiterbildung während der Ausbildungszeit besser gelingen könne. Die Veränderung zeige bereits Wirkung: Der aktuell laufende Kurs sei voll besetzt.

Infos unter

www.dhw-nds.de