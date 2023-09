Siedenburg ist: „Natürlich liebenswert“

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Enthüllung der neuen Ortseingangstafeln für Siedenburg. © Aktives Siedenburg

106 Vorschläge werden eingereicht für einen neuen Slogan

Siedenburg – Die Unternehmerinitiative „Aktives Siedenburg“ hat sich bei ihrer Gründung vor 20 Jahren auf die Fahnen geschrieben, Vereine und Einrichtungen gezielt und nachhaltig zu fördern. Die Einbindung der Einwohner in Aktivitäten gehört ebenfalls zum Konzept.

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hatte sie einen Wettbewerb zur Neugestaltung der Ortseingangstafeln ausgeschrieben. Gesucht wurde ein „kurzer und bündiger Slogan“, der den Flecken treffend und werbewirksam beschreibt. Vereine, die drei unterschiedliche Vorschläge vorlegen, sollten mit 200 Euro belohnt werden, der Gewinner mit 500 Euro für die Vereinskasse.

Preis an Grundschule und Sportverein

„13 Vereine nahmen teil, insgesamt gingen 106 Vorschläge ein“, heißt die stolze Bilanz der Initiative. Der Slogan „Siedenburg natürlich liebenswert“ kam bei den Vorstandsmitgliedern am besten an. Da sowohl die Grundschule „Am Speckenbach“ als auch der Sportverein diesen Vorschlag eingereicht hatten, teilen sie sich das Preisgeld. Am Freitag lud die Initiative Siedenburg um Vorsitzenden Ulrich Brümmer die Vereine zur Enthüllung der neuen Ortseingangstafeln und zur Preisübergabe in den Park ein. Brümmers besonderer Dank galt Jörgen Hastrup-Kiiel für die Gestaltung der Schilder sowie den Mitgliedern des Verschönerungsvereins, die für die Bewirtung Verantwortung übernommen hatten. mks