Nachpflanzung vertrockneter „Klimabäume“ in Borstel ist ungewiss

Von: Martina Kurth-Schumacher

Abgestorbene „Klimabäume“ an der Straße „Am Brockhoff“ in Borstel. © Brauer

Borstel – „Klimabäume“ wurden vor zwei Jahren in der Gemeinde Borstel „Am Brockhoff“ gepflanzt – eine Spende des Energiedienstleisters und Infrastrukturanbieters Westenergie. „Wenn wir auch in Zukunft noch grüne Dörfer haben wollen, müssen wir heute Bäume pflanzen, die dem geänderten Klima von morgen gewachsen sind“, wurde Bürgermeister Dieter Engelbart in einem Artikel der Kreiszeitung zitiert.

Die „Westenergie“ hatte seinerzeit in einer großen Aktion 1 000 Bäume an Kommunen abgegeben, der Zuschlag erfolgte nach Eingang der Bewerbungen. „Hintergrund war ein Appell des Landes Niedersachsen, den Baumbestand an dürre Sommer und wasserreiche Winter anzupassen“, erklärt Ruth Brand (Westenergie). Wie viele dieser Bäume angegangen sind, sei nicht erfasst. Klar sei allerdings, dass auch klimaresistente Bäume Wasser brauchen. Die Situation in Borstel – hier ist das Gros der Bäume vertrocknet – sei bedauerlich. Brand: „Wir werden der Sache nachgehen und Gespräche führen.“

Ratsherr Harry Brauer hatte bereits 2022 auf die Situation hingewiesen und das „jämmerliche Bild“ der abgestorbenen Bäume in der Ratssitzung im Mai dieses Jahres erneut thematisiert. Er monierte, dass die in einer „werbewirksamen, kostenintensiven und aufwendigen Aktion“ gepflanzten Bäume aufgrund mangelnder Pflege vertrocknet sind. Sauer ist Brauer darüber, dass seine Frage nach möglichen Nachpflanzungen nicht beantwortet wurde. Er sprach von einer „Blockadehaltung“ des Rates.

„Ich nehme die Schuld auf mich“, hatte Bürgermeister Engelbart in der letzten Ratssitzung eingeräumt. Allerdings: „Viele Leute hätten sich kümmern können, allen voran unser besorgter Bürger. Er hat nicht einmal daran erinnert, dass die Bäume gewässert werden sollten“, sagt er auf aktuelle Nachfrage. Einmal habe Sandro Wrede gegossen, aber das habe wohl nicht ausgereicht. Möglicherweise sei das Absterben auch der Tatsache geschuldet, dass hier zu große Bäume gepflanzt wurden: „Die Ausgleichsmaßnahme im Fasanenweg war erfolgreich, die 32 kleinen Bäume sind angegangen.“

„Es ist wie es ist. Woanders gehen auch Bäume ein“, kommentiert Engelbart die Lage „Am Brockhoff“. Gibt es Nachpflanzungen? „Ich kann es mir vorstellen. Wir entscheiden das später.“ Von Harry Brauer liegt ein entsprechender Antrag vor. Die Bewässerung müsse seiner Auffassung nach die Gemeinde sicherstellen, sie könne auch von der Feuerwehr oder dem Heimatverein übernommen werden.