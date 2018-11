Nach 16 Jahren der Abschied

Maschinengenossenschaft Borstel-Bockhop: Horst Schweers gibt Geschäftsführung ab

+ Horst Schweers, Geschäftsführer der Maschinengenossenschaft Borstel-Bockhop, gibt sein Amt zum Jahresende in jüngere Hände.

BORSTEL - 14 Landwirte aus der Gemeinde Borstel gründeten am 28. August 1941 die Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Borstel-Bockhop, Unternehmenszweck war die gemeinschaftliche Nutzung von Landmaschinen. Heute gehören der Genossenschaft 72 Mitglieder aus den Gemeinden Borstel, Bockhop, Staffhorst, Wietzen und Pennigsehl an. Horst Schweers (73), 16 Jahre Geschäftsführer, gibt sein Amt zum Jahresende in jüngere Hände.